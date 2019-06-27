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09:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Салах призвал уважительнее относиться к женщинам

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах​ считает, что нужно с большим уважением относиться к женщинам.

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Источник: AP 2019

Также он верит, что люди способны меняться в лучшую сторону и исправлять свои ошибки.

«К женщинам нужно относиться с большим уважением. “Нет” значит “нет”. Эти вещи являются и должны оставаться священными. Также считаю, что многие, совершающие ошибки, могут измениться к лучшему, и их не следует отправлять сразу на гильотину, что является самым простым выходом. Нам нужно верить во второй шанс», — написал Салах в Твиттере.

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