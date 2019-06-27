Салах призвал уважительнее относиться к женщинам

Также он верит, что люди способны меняться в лучшую сторону и исправлять свои ошибки.

«К женщинам нужно относиться с большим уважением. “Нет” значит “нет”. Эти вещи являются и должны оставаться священными. Также считаю, что многие, совершающие ошибки, могут измениться к лучшему, и их не следует отправлять сразу на гильотину, что является самым простым выходом. Нам нужно верить во второй шанс», — написал Салах в Твиттере.