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09:43 (мск), источник: ТАСС

Гол Руни с центра поля помог «Ди Си Юнайтед» обыграть «Орландо» в матче MLS

ТАСС, 27 июня. Английский нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни помог своей команде одержать победу над «Орландо», забив мяч с центра поля. Встреча регулярного чемпионата завершилась со счетом 1:0.

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Руни, который является капитаном команды, воспользовался ошибкой голкипера и отметился голом уже на 10-й минуте матча. На 73-й минуте встречи нападающий Улисес Сегура забил второй мяч «Ди Си Юнайтед». Однако судья после просмотра видеоповтора взятие ворот отменил из-за офсайда.

«Ди Си Юнайтед» идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 30 очков в 18 матчах. Руни является лучшим бомбардиром клуба в текущем сезоне, забив девять мячей. Форвард играет за американскую команду с 2018 года, в его активе 36 матчей и 20 голов.

Руни известен по выступлению за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и сборную Англии.

В составе «Эвертона» он дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в «Манчестер Юнайтед», где стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах), а в июле 2017 года вернулся обратно в ливерпульскую команду. В составе «Манчестер Юнайтед» Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и один раз — трофей клубного чемпионата мира.

В активе форварда 119 матчей за сборную Англии, он забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе национальной команды Руни выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года и добирался до аналогичной стадии на двух чемпионатах Европы (2004, 2012). В 2017 году игрок завершил карьеру в сборной.

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