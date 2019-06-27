Гол Руни с центра поля помог «Ди Си Юнайтед» обыграть «Орландо» в матче MLS

Руни, который является капитаном команды, воспользовался ошибкой голкипера и отметился голом уже на 10-й минуте матча. На 73-й минуте встречи нападающий Улисес Сегура забил второй мяч «Ди Си Юнайтед». Однако судья после просмотра видеоповтора взятие ворот отменил из-за офсайда.

«Ди Си Юнайтед» идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 30 очков в 18 матчах. Руни является лучшим бомбардиром клуба в текущем сезоне, забив девять мячей. Форвард играет за американскую команду с 2018 года, в его активе 36 матчей и 20 голов.

Руни известен по выступлению за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и сборную Англии.

В составе «Эвертона» он дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в «Манчестер Юнайтед», где стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах), а в июле 2017 года вернулся обратно в ливерпульскую команду. В составе «Манчестер Юнайтед» Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и один раз — трофей клубного чемпионата мира.