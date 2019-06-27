Клуб КПЛ подписал легионера с опытом игры в Лиге Европы

Последним местом работы Видовича был хорватский «Славен». Также в послужном списке игрока значатся такие команды, как боснийсий «Олимпик» и хорватский «Сплит». В составе последнего хавбек принимал участие в квалификационном раунде Лиги Европы.

В составе «горняков» Видович будет выступать под номером 25.