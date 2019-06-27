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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал легионера с опытом игры в Лиге Европы

Карагандинский «Шахтер» объявил о подписании контракта с 29-летним сербским полузащитником Милошем Видовичем.

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Последним местом работы Видовича был хорватский «Славен». Также в послужном списке игрока значатся такие команды, как боснийсий «Олимпик» и хорватский «Сплит». В составе последнего хавбек принимал участие в квалификационном раунде Лиги Европы.

В составе «горняков» Видович будет выступать под номером 25.

Спортивный директор ФК «Шахтер» Мурат Тлешев: «Мы рады приветствовать Милоша в нашей дружной семье. Игрок полностью отвечает нашим требованиям. Кроме того Милош — это универсальный футболист, который способен закрыть сразу две игровые позиции — как опорного полузащитника, так и центрального защитника. Желаем нашему новичку удачи и множество побед в составе «Шахтера».

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