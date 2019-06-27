Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Ньюкасла»

Как сообщает The Telegraph, в список входят главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард, наставник’Ниццы Патрик Виейра и помощник Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета. Отмечается, что Виейра и Артета заинтересованы в данной работе.

Также «сороки» рассматривают вариант с Эдди Хау из «Борнмута», но специалист вряд ли согласится покинуть свою нынешнюю команду.