«Барселона» объявила о переходе Нето

Нето перешёл в «Валенсию» из «Ювентуса» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. За валенсийский клуб 29-летний вратарь провёл 80 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 82 гола. В 24 встречах он сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Ранее голкипер также играл за «Фиорентину» и «Атлетико Паранаэнсе». За сборную Бразилии сыграл один матч.



Двукратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Испании.