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13:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный нарколог РФ предрёк Сарри слабоумие из-за выкуривания 60 сигарет в день

Главный психиатр-нарколог Минздава РФ Евгений Брюн прокомментировал слова наставника «Ювентуса» Маурицио Сарри, который рассказал, что выкуривает по 60 сигарет в день.

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Источник: РИА "Новости"

«Концовка таких злостных курильщиков, как Сарри, известна: атеросклероз сосудов нижних конечностей, мозга и сердца, а также, как при употреблении любого наркотика или алкоголя, слабоумие и ранняя смерть. Рак бывает не у всех при курении, но тогда обязательно будет что-то другое. Если рак, то необязательно лёгких, может быть и ротовой полости, и горла, и мочевого пузыря. Остатки смолы проглатываются, а это канцероген, который может осесть, где угодно. Где слабое место, там и рванёт. Также никотин вызывает спазмы сосудов.

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Что касается возможности Сарри бросить курить, такой шанс есть у всех. Нужна мотивация. Проблема в том, что люди не хотят отказываться от привычных ядов и злоупотребляют табаком, алкоголем или наркотиками. Задача профилактики заключается в том, чтобы убедить человека, замотивировать его. Сколько людей говорит не есть гамбургеры — а все едят. С курением то же самое. То, что Сарри не скрывает свою любовь к сигаретам, — пропаганда курения. Любой курильщик, любой потребитель алкоголя или наркотиков самим фактом своего существования рекламирует и пропагандирует употребление. Чем заметнее в медиапространстве, тем больше он пропагандирует. Грешишь — так уж греши про себя, а не распространяй, не хвастайся.

Это бравада любого наркомана и алкоголика: «Я могу спокойно выпить бутылку или выкурить три пачки и здоров». А в какой-то момент он умирает. Был знаменитый артист, который рекламировал марку сигарет — а в итоге умер от рака. Заболев онкологией, он перечеркнул всю свою рекламу. А гениальный актёр Юл Бриннер, бывший наш соотечественник, умирая от рака, записал видеообращение к народам мира: «Не курите!». К сожалению, такие обращения на большую часть населения не действует", — сказал Брюн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

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