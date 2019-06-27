Главный нарколог РФ предрёк Сарри слабоумие из-за выкуривания 60 сигарет в день
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«Концовка таких злостных курильщиков, как Сарри, известна: атеросклероз сосудов нижних конечностей, мозга и сердца, а также, как при употреблении любого наркотика или алкоголя, слабоумие и ранняя смерть. Рак бывает не у всех при курении, но тогда обязательно будет
Что касается возможности Сарри бросить курить, такой шанс есть у всех. Нужна мотивация. Проблема в том, что люди не хотят отказываться от привычных ядов и злоупотребляют табаком, алкоголем или наркотиками. Задача профилактики заключается в том, чтобы убедить человека, замотивировать его. Сколько людей говорит не есть гамбургеры — а все едят. С курением то же самое. То, что Сарри не скрывает свою любовь к сигаретам, — пропаганда курения. Любой курильщик, любой потребитель алкоголя или наркотиков самим фактом своего существования рекламирует и пропагандирует употребление. Чем заметнее в медиапространстве, тем больше он пропагандирует. Грешишь — так уж греши про себя, а не распространяй, не хвастайся.
Это бравада любого наркомана и алкоголика: «Я могу спокойно выпить бутылку или выкурить три пачки и здоров». А в