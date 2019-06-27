Вице-президент «Барселоны» подтвердил, что Неймар хочет вернуться в клуб

«Неймар хочет вернуться и он сказал об этом, но проблема не в этом. Было бы не правильно, если бы “Барселона” была обеспокоена подписанием Неймара. На самом деле это операция, которой мы не занимались, и мы не знаем, будет ли она осуществлена. Он отличный игрок, и я уже оценил его успехи в своё время», — цитирует Кардонера Mundo Deportivo.