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14:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Вице-президент «Барселоны» подтвердил, что Неймар хочет вернуться в клуб

Вице-президент «Барселоны» Хорди Кардонер подтвердил, что бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар хочет вернуться в стан каталонского клуба.

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Источник: Reuters

«Неймар хочет вернуться и он сказал об этом, но проблема не в этом. Было бы не правильно, если бы “Барселона” была обеспокоена подписанием Неймара. На самом деле это операция, которой мы не занимались, и мы не знаем, будет ли она осуществлена. Он отличный игрок, и я уже оценил его успехи в своё время», — цитирует Кардонера Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ сообщалось, что Неймар достиг устной договорённости с «Барселоной». Стороны согласовали пятилетний контракт. При этом бразилец не стал вести переговоры с каталонцами, а просто согласился на предложенные ему условия, понимая, как тяжело руководству клуба будет осуществить его трансфер.

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