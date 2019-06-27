Полузащитник сборной Литвы с опытом игры в Англии перешел в «Окжетпес»

23-летний Петравичус с 2011 по 2016 год находился в системе английского «Ноттингем Форест», за который провел один официальный матч. На взрослом уровне же он дебютировал в «Стивенейдже» из четвертой английской лиги.

Также в карьере Петравичуса были польский «Заглембе» и шотландские «Мазеруэлл» и «Фалкирк», за который он в сезоне 2018/19 забил три гола в 28 матчах.