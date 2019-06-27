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15:07 (мск), источник: Sport24

«Барселона» арендовала Ольгу Бузову на 48 часов

Отвечая на запуск социального флешмоба Ольги Бузовой #стирайотговорки, спонсор футбольного клуба «Барселона» компания Beko разместила инстаграм-пост, в котором предложила поп-звезде пожить 48 часов в составе испанского клуба.

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Бузова приняла вызов, ответив в комментариях к посту: «Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение. Пишите подробности в личку».

«Уже в эту субботу, 29 июня, Ольга Бузова сможет примерить на себя роль профессионального футболиста, соблюдая полностью режим дня Месси и Пике. Ранние подъемы, изматывающие тренировки и соблюдение всех нюансов жесткого графика футболистов “Барсы” — все это Ольга готова пройти ради мотивации своих поклонников», — говорится в сообщении организаторов.

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