Ковач заявил, что «Бавария» летом должна купить еще четырех игроков

В интервью Kicker он заявил, что «Баварии» нужно подписать еще четырех футболистов. Пока состав «Баварии» пополнили два французских крайних защитника — Люка Эрнандез и Бенжамен Павар, за которых мюнхенцы заплатили 80 миллионов евро «Атлетико» и 35 миллионов евро «Штутгарту» соответственно.