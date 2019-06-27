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16:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ковач заявил, что «Бавария» летом должна купить еще четырех игроков

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал, сколько новичков потребуется команде нынешним летом.

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Источник: Reuters

В интервью Kicker он заявил, что «Баварии» нужно подписать еще четырех футболистов. Пока состав «Баварии» пополнили два французских крайних защитника — Люка Эрнандез и Бенжамен Павар, за которых мюнхенцы заплатили 80 миллионов евро «Атлетико» и 35 миллионов евро «Штутгарту» соответственно.

При этом состав «Баварии» по окончании минувшего сезона покинули Франк Рибери, Арьен Роббен, Рафинья, Хамес Родригес и Матс Хуммельс. Было предложено искать новый клуб Джерому Боатенгу.

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