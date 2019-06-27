Ковач заявил, что «Бавария» летом должна купить еще четырех игроков
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал, сколько новичков потребуется команде нынешним летом.
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал, сколько новичков потребуется команде нынешним летом.
В интервью Kicker он заявил, что «Баварии» нужно подписать еще четырех футболистов. Пока состав «Баварии» пополнили два французских крайних защитника — Люка Эрнандез и Бенжамен Павар, за которых мюнхенцы заплатили 80 миллионов евро «Атлетико» и 35 миллионов евро «Штутгарту» соответственно.
При этом состав «Баварии» по окончании минувшего сезона покинули Франк Рибери, Арьен Роббен, Рафинья, Хамес Родригес и Матс Хуммельс. Было предложено искать новый клуб Джерому Боатенгу.