«Астана» объявила об уходе Кабананги и подарила ему именной чапан
Нападающий сборной ДР Конго Жуниор Кабананга покидает «Астану» в связи с истечением срока аренды, сообщает официальный сайт клуба.
Нападающий сборной ДР Конго Жуниор Кабананга покидает «Астану» в связи с истечением срока аренды, сообщает официальный сайт клуба.
Летом 2018 года Кабананга вернулся в столичную команду,. Всего за «Астану» он провел 128 матчей в карьере и забил 32 гола, уйдя третьим бомбардиром в истории клуба.
На прощание Кабананге подарили именной чапан. В ближайшее время он вернется в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который купил его у «Астаны» за два миллиона евро в начале 2018 года.