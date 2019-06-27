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17:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила об уходе Кабананги и подарила ему именной чапан

Нападающий сборной ДР Конго Жуниор Кабананга покидает «Астану» в связи с истечением срока аренды, сообщает официальный сайт клуба.

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Летом 2018 года Кабананга вернулся в столичную команду,. Всего за «Астану» он провел 128 матчей в карьере и забил 32 гола, уйдя третьим бомбардиром в истории клуба.

На прощание Кабананге подарили именной чапан. В ближайшее время он вернется в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который купил его у «Астаны» за два миллиона евро в начале 2018 года.

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