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18:43 (мск), источник: Газета.Ру

Дембеле покинет «Барселону»

Французский полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле покинет клуб и вернется в Бундеслигу, где в прошлом выступал за дортмундскую «Боруссию», сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, предложение по продаже француза сине-гранатовые получили от мюнхенской «Баварии».

Каталонцы рассматривают этот вариант, чтобы в случае продажи игрока они смогли направить вырученные деньги на покупку нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Неймара.

В прошедшем сезоне Дембеле отыграл 42 матча, забил 14 мячей и отдал девять результативных передач.

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