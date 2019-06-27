Дембеле покинет «Барселону»
Французский полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле покинет клуб и вернется в Бундеслигу, где в прошлом выступал за дортмундскую «Боруссию», сообщает Mundo Deportivo.
Французский полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле покинет клуб и вернется в Бундеслигу, где в прошлом выступал за дортмундскую «Боруссию», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, предложение по продаже француза
Каталонцы рассматривают этот вариант, чтобы в случае продажи игрока они смогли направить вырученные деньги на покупку нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Неймара.
В прошедшем сезоне Дембеле отыграл 42 матча, забил 14 мячей и отдал девять результативных передач.