Дембеле покинет «Барселону»

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По информации источника, предложение по продаже француза сине-гранатовые получили от мюнхенской «Баварии».

Каталонцы рассматривают этот вариант, чтобы в случае продажи игрока они смогли направить вырученные деньги на покупку нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Неймара.