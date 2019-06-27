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17:46 (мск), источник: Vesti.kz

Кабананга после ухода из «Астаны» обратился к болельщикам на казахском языке

Нападающий сборной ДР Конго Жуниор Кабананга после ухода из «Астаны» обратился к болельщикам клуба, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Одна группа Лиги чемпионов, три группы Лиги Европы, шесть трофеев в Казахстане и поддержка с 2015 года. Хочу поблагодарить болельщиков “Астаны” и казахстанцев за вашу любовь, всех игроков, с которыми я работал, и президента клуба, который всегда поддерживал меня и был честен со мной. Для меня открывается новая страница. До свидания, “Астана”, я люблю тебя», — написал Кабананга на родном французском в Instagram.

Завершил свой пост Кабананга фразой на казахском языке — «Астана» жүрегімде, мен сізді қазақтарда жақсы көремін.

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Напомним, об уходе Кабананги после истечения срока аренды «Астана» объявила сегодня, 27 июня. В ближайшее время форвард вернется в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который в начале 2018 года купил его у казахстанского клуба за два миллиона евро.

Сейдахмет в «Кайрате», Вороговский едет в Европу, Кабананга ушел из «Астаны». Таблица всех трансферов КПЛ.

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