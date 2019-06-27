Кабананга после ухода из «Астаны» обратился к болельщикам на казахском языке

«Одна группа Лиги чемпионов, три группы Лиги Европы, шесть трофеев в Казахстане и поддержка с 2015 года. Хочу поблагодарить болельщиков “Астаны” и казахстанцев за вашу любовь, всех игроков, с которыми я работал, и президента клуба, который всегда поддерживал меня и был честен со мной. Для меня открывается новая страница. До свидания, “Астана”, я люблю тебя», — написал Кабананга на родном французском в Instagram.