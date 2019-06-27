СМИ: Трансфер игрока сборной Казахстана из «Кайрата» в бельгийский клуб на завершающей стадии

22-летний Вороговский станет пятым новичком клуба. Трансфер казахстанца еще не оформлен полностью, но находится в завершающей стадии. Аналогичные данные и у авторитетного издания Het Laatste Nieuws.

В новом сезоне «Беерсхот» выступит в высшей лиге. Ранее Vesti.kz сообщали, что переговоры клуба с «Кайратом» о сумме трансфера Вороговского прошли быстро, а игрок уже отправился в Бельгию для заключения контракта.