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21:15 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Трансфер игрока сборной Казахстана из «Кайрата» в бельгийский клуб на завершающей стадии

Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Ян Вороговский в ближайшее время станет игроком бельгийского «Беерсхота», сообщает Gazet van Antverpen.

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22-летний Вороговский станет пятым новичком клуба. Трансфер казахстанца еще не оформлен полностью, но находится в завершающей стадии. Аналогичные данные и у авторитетного издания Het Laatste Nieuws.

В новом сезоне «Беерсхот» выступит в высшей лиге. Ранее Vesti.kz сообщали, что переговоры клуба с «Кайратом» о сумме трансфера Вороговского прошли быстро, а игрок уже отправился в Бельгию для заключения контракта.

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