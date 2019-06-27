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27 июня, источник: Спорт РИА Новости

«Вильярреал» готов продать Черышева в «Валенсию» за €5 млн

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Испанский клуб «Вильярреал» готов продать российского футболиста Дениса Черышева в «Валенсию», сообщает Marca.

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Источник: AFP 2019

Черышев провел минувший сезон в «Валенсии» на правах аренды. По информации издания, «летучие мыши» пропустили крайний срок для того, чтобы выкупить 28-летнего полузащитника за 7 миллионов евро. Но «Вильярреал», заинтересованный в том, чтобы найти Черышеву новый клуб, готов расстаться с россиянином за 5 миллионов.

Черышев в сезоне-2018/19 забил четыре мяча в 41 матче.

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