«Вильярреал» готов продать Черышева в «Валенсию» за €5 млн
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Испанский клуб «Вильярреал» готов продать российского футболиста Дениса Черышева в «Валенсию», сообщает Marca.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Испанский клуб «Вильярреал» готов продать российского футболиста Дениса Черышева в «Валенсию», сообщает Marca.
Черышев провел минувший сезон в «Валенсии» на правах аренды. По информации издания, «летучие мыши» пропустили крайний срок для того, чтобы выкупить 28-летнего полузащитника за 7 миллионов евро. Но «Вильярреал», заинтересованный в том, чтобы найти Черышеву новый клуб, готов расстаться с россиянином за 5 миллионов.
Черышев в сезоне-2018/19 забил четыре мяча в 41 матче.