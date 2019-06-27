«Вильярреал» готов продать Черышева в «Валенсию» за €5 млн

Черышев провел минувший сезон в «Валенсии» на правах аренды. По информации издания, «летучие мыши» пропустили крайний срок для того, чтобы выкупить 28-летнего полузащитника за 7 миллионов евро. Но «Вильярреал», заинтересованный в том, чтобы найти Черышеву новый клуб, готов расстаться с россиянином за 5 миллионов.