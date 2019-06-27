Соперник «Кайрата» по Лиге Европы проиграл новичку высшей лиги
Боснийский «Широки Бриег», который в июле станет соперником «Кайрата» в Лиге Европы, начал с поражения подготовку к новому сезону, передает корреспондент Vesti.kz.
Боснийский «Широки Бриег», который в июле станет соперником «Кайрата» в Лиге Европы, начал с поражения подготовку к новому сезону, передает корреспондент Vesti.kz.
В первом товарищеском матче соперником был «Вележ Мостар».
Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей, а единственный гол хозяев забил Петар Франьич с пенальти на 60-й минуте.
В прошедшем сезоне «Широки Бриег» стал бронзовым призером чемпионата, а «Вележ Мостар» выиграл первую лигу и вернулся в высший дивизион Боснии и Герцеговины.
Напомним, что матчи между «Кайратом» и «Широки Бриегом» в рамках первого отборочного раунда ЛЕ пройдут 11 и 18 июля, а противостояние команды начнут с игры в Боснии.