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27 июня, источник: Vesti.kz

Соперник «Кайрата» по Лиге Европы проиграл новичку высшей лиги

Боснийский «Широки Бриег», который в июле станет соперником «Кайрата» в Лиге Европы, начал с поражения подготовку к новому сезону, передает корреспондент Vesti.kz.

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В первом товарищеском матче соперником был «Вележ Мостар».

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Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей, а единственный гол хозяев забил Петар Франьич с пенальти на 60-й минуте.

В прошедшем сезоне «Широки Бриег» стал бронзовым призером чемпионата, а «Вележ Мостар» выиграл первую лигу и вернулся в высший дивизион Боснии и Герцеговины.

Напомним, что матчи между «Кайратом» и «Широки Бриегом» в рамках первого отборочного раунда ЛЕ пройдут 11 и 18 июля, а противостояние команды начнут с игры в Боснии.

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