Соперник «Кайрата» по Лиге Европы проиграл новичку высшей лиги

В первом товарищеском матче соперником был «Вележ Мостар».

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Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей, а единственный гол хозяев забил Петар Франьич с пенальти на 60-й минуте.

В прошедшем сезоне «Широки Бриег» стал бронзовым призером чемпионата, а «Вележ Мостар» выиграл первую лигу и вернулся в высший дивизион Боснии и Герцеговины.