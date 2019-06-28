Клуб Черышева решил его судьбу

Источник: AFP 2019

По информации источника, «Вильярреал» согласился продать российского футболиста за пять миллионов евро. Сделка практически согласована. Черышев, принадлежащий «Вильярреалу», в прошедшем сезоне выступал за «Валенсию» на правах аренды.

Россиянин в конце апреля получил травму, из-за которой пропустил остаток сезона. Игрок повредил связки правого колена и большеберцовой кости. Всего же на он отметился четырьмя голами и пятью голевыми передачами в 41 матче.