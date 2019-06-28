Жена Риксена: Марадона проигнорировал нас. Упился или унюхался

Источник: Sport24

По словам Вероники, это может быть связано с проблемами 58-летнего аргентинца с алкоголем и наркотиками.

«3 года назад нас пригласили в Голландию, в родной город Фернандо, в Херлен, это на юге страны. Намечался какой-то вечер, который должен был посетить Марадона. Нам все оплатили, мы отправились в Херлен. В итоге звезда, разумеется, не появилась, хотя мы прождали в гостинице чуть ли не неделю.

Ходили слухи — то ли упился, то ли унюхался, не знаю. Было элементарно жаль мужа, который в своем больном состоянии, хотя Фернандо тогда еще немножко ходил, прилетел по приглашению, между прочим, самого Марадоны. Каждый день от него приходило известие: «Буду завтра». И так всю неделю, — цитирует Веронику «Матч ТВ».

Вероника также рассказала, что один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду не оказывал финансовую помощь их семье, несмотря на встречу.

В октябре 2013 года Риксену был поставлен диагноз боковой (латеральный) амиотрофический склероз. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы.