Жена Риксена: Марадона проигнорировал нас. Упился или унюхался
Русская жена смертельно больного
Русская жена смертельно больного
По словам Вероники, это может быть связано с проблемами 58-летнего аргентинца с алкоголем и наркотиками.
«3 года назад нас пригласили в Голландию, в родной город Фернандо, в Херлен, это на юге страны. Намечался
Ходили слухи — то ли упился, то ли унюхался, не знаю. Было элементарно жаль мужа, который в своем больном состоянии, хотя Фернандо тогда еще немножко ходил, прилетел по приглашению, между прочим, самого Марадоны. Каждый день от него приходило известие: «Буду завтра». И так всю неделю, — цитирует Веронику «Матч ТВ».
Вероника также рассказала, что один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду не оказывал финансовую помощь их семье, несмотря на встречу.
В октябре 2013 года Риксену был поставлен диагноз боковой (латеральный) амиотрофический склероз. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы.
Риксен играл за «Зенит» с 2006 по 2009 год, выиграв с командой чемпионат России (2007), Суперкубок страны (2008), Кубок УЕФА (2007/08) и Суперкубок УЕФА (2008).