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10:09 (мск), источник: Sport24

Жена Риксена: Марадона проигнорировал нас. Упился или унюхался

Русская жена смертельно больного экс-футболиста «Зенита» Фернандо Риксена, Вероника Риксен, вспомнила, как легендарный игрок Диего Марадона пригласил их на встречу, а в итоге ее проигнорировал.

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Источник: Sport24

По словам Вероники, это может быть связано с проблемами 58-летнего аргентинца с алкоголем и наркотиками.

«3 года назад нас пригласили в Голландию, в родной город Фернандо, в Херлен, это на юге страны. Намечался какой-то вечер, который должен был посетить Марадона. Нам все оплатили, мы отправились в Херлен. В итоге звезда, разумеется, не появилась, хотя мы прождали в гостинице чуть ли не неделю.

Ходили слухи — то ли упился, то ли унюхался, не знаю. Было элементарно жаль мужа, который в своем больном состоянии, хотя Фернандо тогда еще немножко ходил, прилетел по приглашению, между прочим, самого Марадоны. Каждый день от него приходило известие: «Буду завтра». И так всю неделю, — цитирует Веронику «Матч ТВ».

Вероника также рассказала, что один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду не оказывал финансовую помощь их семье, несмотря на встречу.

В октябре 2013 года Риксену был поставлен диагноз боковой (латеральный) амиотрофический склероз. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы.

Риксен играл за «Зенит» с 2006 по 2009 год, выиграв с командой чемпионат России (2007), Суперкубок страны (2008), Кубок УЕФА (2007/08) и Суперкубок УЕФА (2008).

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