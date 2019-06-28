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10:25 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Рубина» и «Зенита» Домингес завершил карьеру

ТАСС, 28 июня. Бывший нападающий российских футбольных клубов «Рубин» (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург) Алехандро Домингес завершил игровую карьеру. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал ESPN.

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Источник: РИА "Новости"

Футболист, которому 10 июня исполнилось 38 лет, с лета 2018 года был без команды. Последним клубом аргентинского нападающего стал «Райо Вальекано».

«Сегодня я вышел на пенсию, потому что должен посвятить больше времени своей семье. Я много думал об этом, в прошлом году в “Райо Вальекано” мне обещали, что продлят контракт, если клуб останется в Ла Лиге (высший дивизион чемпионата Испании — прим. ТАСС), но слово не сдержали. После года без соревнований существует слишком много предубеждений. Поэтому я решил, что уже пора», — сказал Домингес.

Аргентинец выступал за «Рубин» с 2004 по 2007 год, после чего перешел в «Зенит», откуда через два года вернулся обратно в казанский клуб. Также он играл в аргентинском «Ривер Плейте», испанской «Валенсии» и греческом «Олимпиакосе». За российские команды Домингес провел 157 матчей, забил 48 мячей и сделал 36 голевых передач. Он дважды выиграл чемпионат России (2007, 2009) и один раз — Суперкубок России (2008).

В составе «Рубина» футболист забил 41 мяч и занимает второе место в истории клуба среди бомбардиров. Больше голов на свой счет записал только турецкий полузащитник Гёкдениз Карадениз (52). В 2009 году Российский футбольный союз (РФС) признал Домингеса лучшим игроком чемпионата.

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