Daily Mirror: Обамеянг хочет стать игроком «Манчестер Юнайтед»

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По информации СМИ, главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер видит в 30-летнем габонце замену для форварда Ромелу Лукаку, который с большой долей вероятности покинет команду.

Обамеянг расстроен, что его команда не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поэтому нападающий рассматривает переход в «МЮ».

В прошедшем сезоне Обамеянг провел 51 матч за лондонцев, забил 31 гол и отдал 8 голевых передач. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года.