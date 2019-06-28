Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
19«Краснодар» — ЦСКА: разбитые головы и гол Мартыновича Акинфееву
10:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» не получил ни одного предложения по Озилу

Полузащитник Месут Озил, скорее всего, останется в «Арсенале» на следующий сезон из-за отсутствия к нему интереса со стороны других клубов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Daily Mail, «канониры» были готовы рассмотреть вариант с продажей 30-летнего футболиста, который зарабатывает £ 350 тыс. в неделю (около $ 440 тыс.), и тем самым, разгрузить платёжную ведомость.

Однако издание отмечает, что «Арсенал» пока что не получал официальных предложений или запросов по поводу Озила, который связан с «канонирами» контрактом до 2021 года. Поэтому летом хавбек, скорее всего, останется в стане лондонской команды.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Озил провёл 24 матча, в которых отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Ранее Озил заявил, что счастлив в «Арсенале», а его агент сказал, что Месут будет выступать за лондонский клуб как минимум до истечения срока контракта.

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Самая красивая фигуристка России рассказала о жизни вне спорта!
Бразилия прошла по грани. И теперь ждет Месси
«Краснодар» обыграл ЦСКА в Кубке Париматч Премьер
Великий людоед Тайсон. Откушенному уху Холифилда — 22 года
«Он ничего не понимает в футболе». Как Венгер изменил АПЛ
Ошибка дизайнера может сорвать переход Панарина в «Рейнджерс»?
Аргентинец, игравший за «Рубин» и «Зенит», завершил карьеру
Канадская красотка покорила русского хоккеиста (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь