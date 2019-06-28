«Арсенал» не получил ни одного предложения по Озилу

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Daily Mail, «канониры» были готовы рассмотреть вариант с продажей 30-летнего футболиста, который зарабатывает £ 350 тыс. в неделю (около $ 440 тыс.), и тем самым, разгрузить платёжную ведомость.

Однако издание отмечает, что «Арсенал» пока что не получал официальных предложений или запросов по поводу Озила, который связан с «канонирами» контрактом до 2021 года. Поэтому летом хавбек, скорее всего, останется в стане лондонской команды.