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10:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Кидок» тренера и бомбардир из Бразилии. 10 казахстанских футболистов, карьера которых пошла вниз после «Кайрата»

Нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет на днях официально перешел в «Кайрат». В связи с этим, корреспондент Vesti.kz вспоминает других казахстанских футболистов, которые за последние годы не смогли заиграть в алматинском клубе, подпортив таким образом себе карьеру.

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Рауан Сариев
Сезон: 2013
Матчей — 8

Если бы несколько лет назад социальные сети были бы развиты так, как в нынешнее время, то Сариева наряду с Сейдахметом можно было назвать самым распиаренным футболистом Казахстана.

О том, что казахстанец подписал контракт с одним из самых известных клубов Бразилии «Атлетико Минейро», а затем и с «Ботафого», не писал только ленивый. Все ждали, что вот-вот Сариев, набравшись опыта в самой футбольной стране мира, поедет штурмовать Европу.

На деле же уроженец Алматинской области в 2013 году вернулся в Казахстан, подписав трехлетний контракт с «Кайратом», чем вызвал разочарование среди футбольной общественности.

Как только юный футболист провел свои первые матчи за основную команду, стало понятно, что ничем особенным Сариев на деле не выделяется. Ведь никто так и не смог вытащить его статистику выступлений в бразильских турнирах, где по сообщениям СМИ, Рауан регулярно поражал ворота.

Впоследствии, уже перейдя в «Жетысу», он признался, что нарушал режим, поэтому и не заиграл в «Кайрате».

В 2015 году Сариев провел свой последний матч в КПЛ в составе «Ордабасы», а затем пропал на три года. Нынешней зимой уже 25-летний футболист неудачно съездил на просмотр в «Тараз», а затем подписал контракт с клубом первой лиги — «Жетысу Б».

Пока на его счету всего один матч и все идет к тому, что Рауан вскоре окончательно завершит карьеру.

Бауыржан Байтана
Сезоны: 2014−2015
Матчей — 13, голов — 1

В родном Таразе атакующий полузащитник котировался даже выше Бауыржана Исламхана. Быстрый, техничный, с хорошим ударом — он очень быстро стал одним из лакомых кусочков для казахстанских клубов.

Правда, перед тем, как оказаться в «Кайрате», Байтана довольно средне проявил себя в ряде команд КПЛ. Алматинский клуб это не смущало. Там были уверены, что смогут довести полузащитника до уровня звезды казахстанского футбола и предложили контракт на два с половиной года.

На деле же Бауыржан большую часть времени лечился, а затем и вовсе покинул «Кайрат». В нынешнем сезоне Байтана практически не играет за родной «Тараз». На его счету всего один матч в Кубке страны.

Казбек Гетериев
Сезон: 2013
Матчей — 21

С приходом в «Кайрат» нового руководства появилась идея возвращения казахстанских футболистов из зарубежных команд (Сариев, Исламхан, Покатилов, Жуков — прим. ред.). Хоть Гетериев и не является уроженцем Казахстана, однако на тот момент был действующим футболистом национальной сборной.

У Казбека за спиной были отличные сезоны в составах «Спартака» из Нальчика и владикавказской «Алании» в чемпионате России. Однако в дальнейшем карьера Гетериева медленно пошла по нисходящей.

Падение началось именно в «Кайрате», где он не стал незаменимым игроком средней линии, а затем и вовсе менял клубы как перчатки.

Нынешний сезон проводит в первой лиге, помогая подняться наверх актаускому «Каспию».

Тимур Байжанов
Сезон: 2013
Матчей — 14, голов — 3

В «Кайрат» экс-нападающий «Иртыша» переходил в статусе кандидата в сборную Казахстана, за которую только-только дебютировал. Правда, матч за главную команду, проведенный им в начале 2013 года против Молдовы, так и оказался единственным в карьере.

В «Кайрате» Байжанов не стал основным форвардом, хотя и старался забивать. После Алматы нападающий чаще играл в первой лиге, периодически получая свой шанс в КПЛ.

Нынешний год, к примеру, он начал в составе «Окжетпеса», правда, за основную команду ни одной игры не провел. Да и за молодежную команду во второй лиге на его счету всего один матч.

Жамбыл Кукеев
Сезоны: 2013 — 2015
Матчей — 33, голов — 5

О том, как Кукеев подвел карагандинский «Шахтер», в интервью СМИ не раз рассказывал экс-наставник «горняков» Виктор Кумыков.

По его словам, Жамбыла готовили к тому, чтобы он помог команде в квалификации Лиги чемпионов. Однако атакующий полузащитник мыслями был уже в «Кайрате», который предложил ему контракт на улучшенных условиях.

В итоге «Шахтер» навел шороху в Европе и первым в истории казахстанского футбола выступил в основной стадии еврокубкового турнира, а вот Кукеев так ничего и не добился в Алматы. Вдобавок, он получал тяжелую травму, из-за которой не мог заиграть длительное время.

В этом году Кумыков ждал Кукеева уже в «Атырау», но снова не сложилось.

Шерхан Бауыржан
Сезон: 2014
Матчей — 12

Еще один воспитанник таразского футбола, на которого позарился «Кайрат». Шерхан Бауыржан постепенно становился одним из лидеров «Тараза», и алматинцы решили провернуть выгодную, как им казалось, сделку.

За него «Кайрат» решил отдать Олега Недашковского, к слову, другого воспитанника таразской школы. Впоследствии оказалось, что этот обмен был на руку именно «Таразу». Шерхан Бауыржан частенько нарушал режим в «Кайрате», а затем и вовсе был отправлен восвояси, несмотря на контракт в три года.

Реанимировать карьеру ему не удалось ни в «Шахтере», ни в «Таразе», ни в «Экибастузе». А недавно стало известно о том, что футболист из-за отсутствия предложений вынужден был завершить карьеру.

Владимир Седельников
Сезон: 2014
Матчей — 9

Мощный, высокий защитник должен был стать одним из лидеров обороны «Кайрата», учитывая его перспективы и довольно солидный опыт к 22 годам. Однако в команде из родного города Седельников не заиграл.

После Алматы часто меняющий клубы футболист лишь однажды вышел на поле в рамках КПЛ — в составе «Иртыша».

Сейчас защищает цвета шымкентского «Кырана» и даже мог помочь клубу выйти в премьер-лигу, однако его команда уступила в переходных матчах все тому же «Иртышу». В сезоне-2017 завоевал с «Кызыл-Жаром СК» путевку в КПЛ, однако в команде не остался.

Улан Конысбаев
Сезон: 2015
Матчей — 9

Принято считать, что карьеру Конысбаева сломала та злополучная травма в товарищеском матче в Китае, однако еще до нее Улану тяжело было выдерживать конкуренцию в ведущих клубах КПЛ.

«Астана» в 2015 году отдала его в аренду «Кайрату» в надежде, что тот вскоре вернется на прежний уровень. Но и в Алматы игрок сборной Казахстана свою лучшую форму не набрал — ни одного гола в девяти играх.

После этого футболист отправился в «Атырау», давно уже не решавший высокие задачи. После тяжелой травмы весь футбольный Казахстан следил за его восстановлением и желал скорейшего возвращения.

Весной Конысбаев подписал контракт с «Окжетпесом» и пока редко выходит на поле в матчах премьер-лиги — всего две игры.

Андрей Сидельников
Сезон: 2016
Матчей — 1, пропущено — 2

После долгих лет выступлений за «Актобе» Сидельников один сезон поиграл в «Ордабасы», а уже затем его позвали в «Кайрат».

Конкуренты за место в составе были сильны и значительно моложе. Это и местный Владимир Плотников, и Стас Покатилов, вернувшийся из «Ростова» по ходу сезона.

Тем не менее, свой шанс опытнейший страж ворот получил. В поединке против «Акжайыка» Сидельников дважды грубо ошибся и позволил сопернику забить два мяча.

В итоге голкипера заменили, а его команда вырвала победу — 3:2. Вскоре он вернулся в «Актобе», но от былой надежности не осталось и следа. Завершил свою карьеру по окончании сезона-2017.

Еркебулан Тунгышбаев
Сезон: 2019 — по н.в.
Матчей — 6

Самый свежий пример того, что казахстанским футболистам, прежде чем уходить в «Кайрат», нужно тщательно все взвесить.

На сборах главный тренер Алексей Шпилевский активно наигрывал новичка команды на правом фланге, однако как только начался сезон, перестал доверять Тунгышбаеву место на поле.

В итоге экс-лидер «Ордабасы» перестал вызываться в сборную, где постепенно становился одним из незаменимых футболистов.

Если дело так пойдет и дальше, вполне возможно, Тунгышбаеву придется уезжать из Алматы.

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