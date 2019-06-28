«Актобе» расстался с сербским полузащитником
ФК «Актобе» объявил о расторжении контракта с сербским полузащитником Сашей Марьяновичем, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
ФК «Актобе» объявил о расторжении контракта с сербским полузащитником Сашей Марьяновичем, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
«Красно-белые» и сербский полузащитник досрочно завершили трудовые отношения по инициативе футболиста.
Клуб не стал препятствовать игроку и пошел Марьяновичу навстречу. Саша Марьянович выступал за актюбинцев с начала сезона-2018 и провел 38 матчей, в которых забил три гола.