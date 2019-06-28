Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
20Первая победа Игнашевича в «Торпедо»
20Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
12:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» расстался с сербским полузащитником

ФК «Актобе» объявил о расторжении контракта с сербским полузащитником Сашей Марьяновичем, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Наверх

«Красно-белые» и сербский полузащитник досрочно завершили трудовые отношения по инициативе футболиста.

Клуб не стал препятствовать игроку и пошел Марьяновичу навстречу. Саша Марьянович выступал за актюбинцев с начала сезона-2018 и провел 38 матчей, в которых забил три гола.

Актобе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский супертяж получил в соперники нокаутировавшего Майка Тайсона 45-летнего боксера
Бразилия прошла по грани. И теперь ждет Месси
Российскую фигуристку затерзали из-за критики Загитовой
Великий людоед Тайсон. Откушенному уху Холифилда — 22 года
«Он ничего не понимает в футболе». Как Венгер изменил АПЛ
Ошибка дизайнера может сорвать переход Панарина в «Рейнджерс»?
«Зенит» поддержал смертельно больного Риксена (фото)
Шарапова показала свой дом (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь