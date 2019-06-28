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14:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» подписал сенегальского полузащитника

ФК «Атырау» на своем официальном сайте объявил о подписании 31-летнего сенегальского полузащитника Бубакара Мансали.

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Футболист является воспитанником французского «Сэнт-Этьена». До перехода в стан «нефтяников» футболист выступал во французском «Дранси», румынских «Динамо» и «Астра», а так же турецком «ББ Эрзурумспор».

Также Мансали имеет опыт выступления в Лиге Европы УЕФА. В сезоне 2016/2017 в составе «Астры» он сыграл все шесть матчей на групповом этапе и помог выйти команде в плей-офф.

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