«Атырау» подписал сенегальского полузащитника

Футболист является воспитанником французского «Сэнт-Этьена». До перехода в стан «нефтяников» футболист выступал во французском «Дранси», румынских «Динамо» и «Астра», а так же турецком «ББ Эрзурумспор».

Также Мансали имеет опыт выступления в Лиге Европы УЕФА. В сезоне 2016/2017 в составе «Астры» он сыграл все шесть матчей на групповом этапе и помог выйти команде в плей-офф.