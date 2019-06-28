Буффон и «Ювентус» достигли договорённости о подписании контракта

Источник: AFP 2019

Как сообщил журналист Ромео Агрести в «твиттере», туринский клуб достиг договорённости с 41-летним голкипером. Вратарь подпишет с «Ювентусом» соглашение на один год, по условиям которого его зарплата составит € 1,5 млн.

Буффон достанется «Ювентусу» бесплатно, так как его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня этого года. В завершившемся сезоне вратарь сыграл 25 матчей на клубном уровне, в которых он пропустил 25 голов. С командой голкипер стал чемпионом Франции.