Брума перешел из «РБ Лейпциг» в ПСВ
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Полузащитник немецкого футбольного клуба «РБ Лейпциг» Брума перешел в ПСВ, сообщается на официальном сайте команды чемпионата Нидерландов.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Полузащитник немецкого футбольного клуба «РБ Лейпциг» Брума перешел в ПСВ, сообщается на официальном сайте команды чемпионата Нидерландов.
Как отмечается в сообщении, с 24-летним футболистом сборной Португалии подписан пятилетний контракт.
Брума начинал карьеру в лиссабонском «Спортинге», из которого в 2013 году перешел в турецкий «Галатасарай». Цвета «Лейпцига» он защищал с 2017 года, в составе немецкой команды провел 67 матчей, забил 10 голов. В активе хавбека также один мяч в семи матчах за национальную команду.
Ранее агент Брумы сообщал, что московский «Спартак» предлагал за игрока 15 миллионов евро.