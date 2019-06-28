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14:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Брума перешел из «РБ Лейпциг» в ПСВ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Полузащитник немецкого футбольного клуба «РБ Лейпциг» Брума перешел в ПСВ, сообщается на официальном сайте команды чемпионата Нидерландов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, с 24-летним футболистом сборной Португалии подписан пятилетний контракт.

Брума начинал карьеру в лиссабонском «Спортинге», из которого в 2013 году перешел в турецкий «Галатасарай». Цвета «Лейпцига» он защищал с 2017 года, в составе немецкой команды провел 67 матчей, забил 10 голов. В активе хавбека также один мяч в семи матчах за национальную команду.

Ранее агент Брумы сообщал, что московский «Спартак» предлагал за игрока 15 миллионов евро.

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