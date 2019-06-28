Брума перешел из «РБ Лейпциг» в ПСВ

Брума начинал карьеру в лиссабонском «Спортинге», из которого в 2013 году перешел в турецкий «Галатасарай». Цвета «Лейпцига» он защищал с 2017 года, в составе немецкой команды провел 67 матчей, забил 10 голов. В активе хавбека также один мяч в семи матчах за национальную команду.