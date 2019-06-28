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14:48 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб ПСЖ и компания Nike подписали рекордный спонсорский контракт

ТАСС, 28 июня. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и американская компания — производитель спортивной экипировки Nike подписали рекордное спонсорское соглашение в истории команды. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

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Источник: Reuters

По информации французской радиостанции RMC Sport, контракт подписан до 2032 года на €975 млн (в среднем — €75 млн). Сотрудничество между ПСЖ и Nike длится уже 30 лет.

«Это соглашение представляет собой очень важный шаг, отражающий статус бренда ПСЖ в мире и амбициозность планов по его развитию на будущее, — сказал президент французского клуба Нассер аль-Хелаифи. — В прошлом сезоне мы продали рекордное количество футболок. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития бренда и выхода на новые рынки».

В сообщении пресс-службы также говорится, что больше половины клубной атрибутики ПСЖ продается в магазинах Nike за пределами Франции. Новая форма ПСЖ поступит в продажу в июле.

В минувшем сезоне ПСЖ стал восьмикратным чемпионом Франции, в финале Кубка Франции уступил «Ренну», а в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв английскому «Манчестер Юнайтед».

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