Эдегор проведет два сезона в аренде в «Реал Сосьедад»

Эдегор проведет два сезона в аренде в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор в ближайшее время станет игроком «Реал Сосьедад», за который проведет два сезона на правах аренды.