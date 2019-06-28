Эдегор проведет два сезона в аренде в «Реал Сосьедад»
Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор в ближайшее время станет игроком «Реал Сосьедад», за который проведет два сезона на правах аренды.
Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор в ближайшее время станет игроком «Реал Сосьедад», за который проведет два сезона на правах аренды.
По информации AS, он мог выбрать испанский клуб или «Байер».
20-летний норвежец перед уходом подпишет новый контракт с «Реалом». Сезон 2018/19 Мартин Эдегор провел в составе «Витесса», который тренирует Леонид Слуцкий. На счету хавбека 39 матчей, 11 голов и 12 передач.