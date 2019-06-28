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16:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эдегор проведет два сезона в аренде в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор в ближайшее время станет игроком «Реал Сосьедад», за который проведет два сезона на правах аренды.

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Источник: Reuters

По информации AS, он мог выбрать испанский клуб или «Байер».

20-летний норвежец перед уходом подпишет новый контракт с «Реалом». Сезон 2018/19 Мартин Эдегор провел в составе «Витесса», который тренирует Леонид Слуцкий. На счету хавбека 39 матчей, 11 голов и 12 передач.

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