«Ноттингем Форест» назначил нового тренера спустя 18 минут после увольнения прежнего
Мартин О’Нил покинул должность главного тренера «Ноттингем Форест», сообщает официальный сайт клуба.
Мартин О’Нил покинул должность главного тренера «Ноттингем Форест», сообщает официальный сайт клуба.
Его заменил Сабри Лямуши, ранее возглавлявший «Ренн» и сборную Кот-д’Ивуара.
Интересно, что одно решение руководства «лесников» от другого отделило всего лишь 18 минут. О’Нил был уволен в 13:21 по местному времени, а в 13:39 стало известно о том, кто его заменит.
В прошедшем сезоне Чемпионшипа «Ноттингем Форест» занял девятое место в турнирной таблице, набрав 66 очков.