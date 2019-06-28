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17:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ноттингем Форест» назначил нового тренера спустя 18 минут после увольнения прежнего

Мартин О’Нил покинул должность главного тренера «Ноттингем Форест», сообщает официальный сайт клуба.

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Его заменил Сабри Лямуши, ранее возглавлявший «Ренн» и сборную Кот-д’Ивуара.

Интересно, что одно решение руководства «лесников» от другого отделило всего лишь 18 минут. О’Нил был уволен в 13:21 по местному времени, а в 13:39 стало известно о том, кто его заменит.

В прошедшем сезоне Чемпионшипа «Ноттингем Форест» занял девятое место в турнирной таблице, набрав 66 очков.

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