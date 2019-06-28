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17:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» готова продать Дембеле только за 400 миллионов евро

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в другой клуб только в том случае, если будут выплачены отступные, которые составляют 400 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему форварду проявляют клубы АПЛ и «Бавария». «Барселона» рассчитывает на игрока, который в прошлом сезоне имел проблемы с дисциплиной.

Действующий контракт чемпиона мира рассчитан до июня 2022 года. В сезоне 2018/19 Усман Дембеле провел за «Барселону» 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 9 результативных передач.

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