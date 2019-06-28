«Барселона» готова продать Дембеле только за 400 миллионов евро
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в другой клуб только в том случае, если будут выплачены отступные, которые составляют 400 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в другой клуб только в том случае, если будут выплачены отступные, которые составляют 400 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему форварду проявляют клубы АПЛ и «Бавария». «Барселона» рассчитывает на игрока, который в прошлом сезоне имел проблемы с дисциплиной.
Действующий контракт чемпиона мира рассчитан до июня 2022 года. В сезоне 2018/19 Усман Дембеле провел за «Барселону» 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 9 результативных передач.