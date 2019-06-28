Иванка Трамп, «Битлз» и пьяный дебош. Как Уэйн Руни живет в Америке

В символической сборной
Уэйн Руни перешел в «Ди Си Юнайтед», когда команда шла на последнем месте Восточной конференции. Уже к ноябрю вашингтонский клуб переместился на четвертую строчку лиги, а Руни вместе с Ибрагимовичем был выдвинут на приз лучшего дебютанта МЛС-2018. Премию выиграл швед, тем не менее 33-летний английский форвард вошел в символическую сборную чемпионата.
31 июля Руни выступит за команду звезд МЛС, которая в Орландо сразится с «Атлетико». Половина состава американской команды — футболисты с богатым европейским прошлым. Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани, Карлос Вела, игравший за «Реал Сосьедад», воспитанник «Барселоны» Джонатан Дос Сантос и, конечно же, Ибрагимович.
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Герой 96-й минуты
Фантастический гол «Орландо» — не первый героический перфоманс «Шрека» в Амеркие. В августе 2018-го — в матче все с тем же «Орландо» (3:2) — Руни на 96-й минуте пробежал полполя, в подкате спас команду от гола (ворота были пустыми), а затем отдал точную диагональ на 30 метров, ставшую голевой.
И все это меньше, чем за полминуты!
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Небольшое отступление по поводу свежего гола «Орландо». С центра поля Руни уже забивал — в 2014-м за «Манчестер Юнайтед» и в 2017-м за «Эвертон». Причем оба раза — «Вест Хэму». За годы мастерство нападающего никуда не пропало.
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Загремел в полицию за пьяный дебош
Руни — не пай-мальчик. В Англии и дебоширил, и выпивал в общественных местах, разве что в тюрьме не сидел. За год до отъезда в Штаты Уэйна, тогда выступавшего за «Эвертон», на два года лишили прав за вождение в нетрезвом виде.
Знакомство с американской полицией футболист откладывать тоже не стал.
16 декабря прошлого года «Шрек» возвращался в Вашингтон из Саудовской Аравии, где посетил этап гонок «Формулы-Е». Когда прилетел, дальше аэропорта имени Даллеса он уехать в тот день не смог. За нахождение в пьяном виде и нецензурную ругань в общественном месте его задержала полиция. Позже футболиста отпустили под залог, а в январе он выплатил штраф — 25 долларов плюс еще 91 доллар судебных издержек. Не самый больший штраф для Руни, у которого зарплата — 5 миллионов долларов в год. Тем не менее после этого он порядок в США не нарушал.
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«Хочу оставить след. Как «Битлз»
Руни — лидер команды не только на поле, но и в раздевалке. После тренировок «Ди Си Юнайтед» капитан включает песни современный английских исполнителей — Джеймса Бэя, Маркуса Мамфорда, Уинстона Маршалла и Эда Ширана, давнего друга Уэйна.
Футболист хочет оставить в Америке заметный след.
— Я помню, как в 60-х The Beatles приезжали в США. Надеюсь, смогу оставить такой же след здесь, как они, — заявил Руни в интервью The Sun.
Забавно, что сам Руни родился спустя 21 год до турне легендарной «ливерпульской четверки». Причем родился в Ливерпуле. Руни — воспитанник «Эвертона», а это любимый клуб Пола Маккартни.
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Соседи — Иванка Трамп и Барак Обама
Руни всерьез думает о том, чтобы после завершения карьеры остаться в Вашингтоне. И хотя любимым городом англичанина остается родной Ливерпуль, в США ему комфортнее — просто потому, что его не донимают болельщики.
— Футбол — не самый популярный вид спорта в Америке, — признался Руни в интервью BBC Sport в октябре 2018-го. — Здесь меня не так часто узнают, как в Англии. И это проще для семьи — можно спокойно ходить в магазин за продуктами, пить кофе в ресторане, забирать детей из школы и делать то, что они хотят.
Футболист уже купил особняк в Вашингтоне за 12 миллионов долларов — с винным погребом и большим тренажерным залом. Дети, по признанию Руни, просто в восторге от дома. Возможно, и от соседей тоже — неподалеку от нового дворца английского футболиста живет дочь Дональда Трампа Иванка и семья экс-президента США Барака Обамы.
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