Соперник «Астаны» по Лиге чемпионов одержал третью победу на сборах

Игра завершилась со счетом 1:0, а автором решающего гола на 38-й минуте стал защитник Андре Буркэ. Для ЧФР этот матч стал четвертым на сборах — ранее команда Дана Петреску победила хорватский «Осиек» (2:1) и российский «Оренбург» (1:0), а встреча с сербской «Црвеной Звездой» завершилась ничьей (1:1).