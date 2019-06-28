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19:32 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Астаны» по Лиге чемпионов одержал третью победу на сборах

Румынский ЧФР победил чешский клуб «Млада-Болеслав» в товарищеском матче на сборах в Австрии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 1:0, а автором решающего гола на 38-й минуте стал защитник Андре Буркэ. Для ЧФР этот матч стал четвертым на сборах — ранее команда Дана Петреску победила хорватский «Осиек» (2:1) и российский «Оренбург» (1:0), а встреча с сербской «Црвеной Звездой» завершилась ничьей (1:1).

Завершит сбор ЧФР товарищеской игрой с чешской «Спартой», которая пройдет 29 июня и начнется в 20:30 по времени Нур-Султана.

Напомним, ЧРФ станет соперником «Астаны» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Команды встретятся 9 июля в Казахстане, а через неделю — в Румынии.

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