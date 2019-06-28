Соперник «Астаны» по Лиге чемпионов одержал третью победу на сборах
Румынский ЧФР победил чешский клуб «Млада-Болеслав» в товарищеском матче на сборах в Австрии, передает корреспондент Vesti.kz.
Румынский ЧФР победил чешский клуб «Млада-Болеслав» в товарищеском матче на сборах в Австрии, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 1:0, а автором решающего гола на 38-й минуте стал защитник Андре Буркэ. Для ЧФР этот матч стал четвертым на сборах — ранее команда Дана Петреску победила хорватский «Осиек» (2:1) и российский «Оренбург» (1:0), а встреча с сербской «Црвеной Звездой» завершилась ничьей (1:1).
Завершит сбор ЧФР товарищеской игрой с чешской «Спартой», которая пройдет 29 июня и начнется в 20:30 по времени
Напомним, ЧРФ станет соперником «Астаны» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Команды встретятся 9 июля в Казахстане, а через неделю — в Румынии.