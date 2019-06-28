«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн

По информации источника, руководство лондонского клуба не намерено продавать 18-летнего форварда в ближайшее время несмотря на то, что сам игрок отказывается продлевать контракт с «Челси». Напомним, во время минувшего зимнего трансферного окна мюнхенский клуб предлагал «Челси» € 33 млн за Хадсона-Одои, однако также получил отказ.