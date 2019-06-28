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20:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн

«Челси» отказался продавать нападающего Каллума Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн, сообщает Sky Sports.

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Источник: Reuters

По информации источника, руководство лондонского клуба не намерено продавать 18-летнего форварда в ближайшее время несмотря на то, что сам игрок отказывается продлевать контракт с «Челси». Напомним, во время минувшего зимнего трансферного окна мюнхенский клуб предлагал «Челси» € 33 млн за Хадсона-Одои, однако также получил отказ.

Действующий контракт Каллума с лондонским «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года. В минувшем сезоне Хадсон-Одои отдал 1 результативную передачу в 10 матчах английской Премьер-лиги. В Лиге Европы футболист записал в свой актив 4 мяча и 2 голевых паса в 9 встречах.

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