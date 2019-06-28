Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
23Сборная России на ЧМ-2018
12Как отдыхает самая красивая биатлонистка мира
28 июня, источник: Чемпионат.com

«Атлетико» договорился о трансфере защитника Лоди, которым интересовался «Зенит»

«Атлетико» на официальном сайте объявил о предварительной договорённости с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере защитника Ренана Лоди.

Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, «Атлетико» достиг соглашения как с клубом, так и с игроком. В ближайшее время клубы планируют оформить все необходимые для трансфера документы.

Читайте также
«Зенит» в летнее трансферное окно пополнится максимум тремя футболистами
Ранее сообщалось, что в услугах Лоди заинтересован «Зенит». Петербургский клуб предлагал «Атлетико Паранаэнсе» € 20 млн за 21-летнего защитника, однако бразильский клуб отказался от заключения сделки.

Лоди является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе». В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах бразильского национального чемпионата, в которых результативными действиями не отметился.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Самая красивая фигуристка России рассказала о жизни вне спорта!
Аргентина обыграла Венесуэлу в четвертьфинале Кубка Америки
Двойное дерби: российские клубы бьются за кубок в Австрии
«Барселона» установила ценник на форварда в 400 миллионов евро
Иванка Трамп, «Битлз» и пьяный дебош: как Уэйн Руни живет в США
Россиянки потерпели второе поражение подряд на ЧЕ по баскетболу
Сергей Ковалев договорился о поединке с британским боксером
Российская легкоатлетка дисквалифицирована из-за допинга
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь