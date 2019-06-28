«Атлетико» договорился о трансфере защитника Лоди, которым интересовался «Зенит»

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, «Атлетико» достиг соглашения как с клубом, так и с игроком. В ближайшее время клубы планируют оформить все необходимые для трансфера документы.

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Ранее сообщалось, что в услугах Лоди заинтересован «Зенит». Петербургский клуб предлагал «Атлетико Паранаэнсе» € 20 млн за 21-летнего защитника, однако бразильский клуб отказался от заключения сделки.