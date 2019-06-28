«Атлетико» договорился о трансфере защитника Лоди, которым интересовался «Зенит»
«Атлетико» на официальном сайте объявил о предварительной договорённости с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере защитника Ренана Лоди.
«Атлетико» на официальном сайте объявил о предварительной договорённости с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере защитника Ренана Лоди.
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Лоди является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе». В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах бразильского национального чемпионата, в которых результативными действиями не отметился.