«Боруссия» Д объявила о возвращении Хуммельса

Источник: AP 2019

Пресс-служба «шмелей» объявила о переходе 30-летнего немца из мюнхенской «Баварии» на странице клуба в «Инстаграме».

«Боруссия» и «Бавария» не разглашают финансовые условия сделки. По информации СМИ, приобретение Хуммельса обошлось дортмундцам в € 20 млн. Соглашение между клубами предполагает также выплату бонусов.

Ранее Матс выступал за «Боруссию» с января 2008 года по июнь 2016-го. Последние три сезона защитник провёл в «Баварии», которой помог трижды стать чемпионом немецкой Бундеслиги, а также выиграть один Кубок и три Суперкубка Германии.

Напомним, «Боруссия» завершила минувшую кампанию на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, уступив «Баварии» всего два очка.