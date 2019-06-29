Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
23Сборная России на ЧМ-2018
20Первая победа Игнашевича в «Торпедо»
09:56 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник сборной Казахстана подписал контракт с бельгийским клубом

Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Ян Вороговский подписал контракт с бельгийским «Беерсхотом», передает корреспондент Vesti.kz cо ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Наверх

Ранее сообщалось, что клубы быстро договорились о сумме трансфера, а сам игрок отправился в расположение новой команды. Ожидается, что официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

23-летний Вороговский в текущем сезоне КПЛ провел 12 матчей. За «Кайрат» он выступает с 2016 года, а до этого уроженец Талгара играл за «Кайсар», «Сункар» и «Ак Булак».

За сборную Казахстана Вороговский дебютировал в июне 2017 года и на данный момент провел семь матчей. Свой пока единственный гол за национальную команду он забил в этом марте в ворота Шотландии (3:0).

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский супертяж получил в соперники нокаутировавшего Майка Тайсона 45-летнего боксера
Теперь Месси ждет матч с Бразилией. Аргентина вышла в полуфинал
Чилийцы отправили Барриоса в «Зенит». Им не помешал даже ВАР
Экс-игрок «Зенита» Риксен появился на публике в последний раз
Загитова, Трусова и Косторная готовят уникальное вращение
Российские баскетболистки потерпели второе поражение на ЧЕ-2019
Сергей Ковалев договорился о поединке с британским боксером
Журналист из США рассказал, как Овечкин изменил НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь