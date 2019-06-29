Защитник сборной Казахстана подписал контракт с бельгийским клубом

Ранее сообщалось, что клубы быстро договорились о сумме трансфера, а сам игрок отправился в расположение новой команды. Ожидается, что официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

23-летний Вороговский в текущем сезоне КПЛ провел 12 матчей. За «Кайрат» он выступает с 2016 года, а до этого уроженец Талгара играл за «Кайсар», «Сункар» и «Ак Булак».