Защитник сборной Казахстана подписал контракт с бельгийским клубом
Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Ян Вороговский подписал контракт с бельгийским «Беерсхотом», передает корреспондент Vesti.kz cо ссылкой на источник, близкий к переговорам.
Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Ян Вороговский подписал контракт с бельгийским «Беерсхотом», передает корреспондент Vesti.kz cо ссылкой на источник, близкий к переговорам.
Ранее сообщалось, что клубы быстро договорились о сумме трансфера, а сам игрок отправился в расположение новой команды. Ожидается, что официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.
23-летний Вороговский в текущем сезоне КПЛ провел 12 матчей. За «Кайрат» он выступает с 2016 года, а до этого уроженец Талгара играл за «Кайсар», «Сункар» и «Ак Булак».
За сборную Казахстана Вороговский дебютировал в июне 2017 года и на данный момент провел семь матчей. Свой пока единственный гол за национальную команду он забил в этом марте в ворота Шотландии (3:0).