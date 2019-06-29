Казахстанец Меркель решил покинуть чемпионат Голландии и начал переговоры с другим клубом

По данным издания, сейчас ведутся переговоры о переходе Меркеля в другой клуб. При этом команда, которая претендует на казахстанца, не из Голландии.

В прошедшем сезоне Меркель отметился двумя голевыми передачами в 34 матчах чемпионата и помог «Хераклесу» выйти в плей-офф за место в Лиге Европы. В конце сезона клуб продлил контракт с казахстанцем до июня 2020 года.

Для 27-летнего Меркеля прошедший сезон стал самым успешным на клубном уровне, так как он впервые провел более 15 матчей в чемпионате. До Голландии уроженец Алматы выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», швейцарский «Грассхоппер» и английский «Уотфорд».