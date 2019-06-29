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09:57 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Меркель решил покинуть чемпионат Голландии и начал переговоры с другим клубом

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель близок к уходу из голландского «Хераклеса», сообщает Voetbal International.

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По данным издания, сейчас ведутся переговоры о переходе Меркеля в другой клуб. При этом команда, которая претендует на казахстанца, не из Голландии.

В прошедшем сезоне Меркель отметился двумя голевыми передачами в 34 матчах чемпионата и помог «Хераклесу» выйти в плей-офф за место в Лиге Европы. В конце сезона клуб продлил контракт с казахстанцем до июня 2020 года.

Для 27-летнего Меркеля прошедший сезон стал самым успешным на клубном уровне, так как он впервые провел более 15 матчей в чемпионате. До Голландии уроженец Алматы выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», швейцарский «Грассхоппер» и английский «Уотфорд».

Этой весной Меркель спустя почти четыре года после дебюта вернулся в сборную Казахстана, сыграв за нее в матчах отбора на Евро-2020 против Шотландии (3:0) и России (0:4). Июньские встречи с Бельгией (0:3) и Сан-Марино (0:4) хавбек пропустил из-за болезни.

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