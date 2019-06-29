Казахстанец Меркель решил покинуть чемпионат Голландии и начал переговоры с другим клубом
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель близок к уходу из голландского «Хераклеса», сообщает Voetbal International.
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель близок к уходу из голландского «Хераклеса», сообщает Voetbal International.
По данным издания, сейчас ведутся переговоры о переходе Меркеля в другой клуб. При этом команда, которая претендует на казахстанца, не из Голландии.
В прошедшем сезоне Меркель отметился двумя голевыми передачами в 34 матчах чемпионата и помог «Хераклесу» выйти в
Для 27-летнего Меркеля прошедший сезон стал самым успешным на клубном уровне, так как он впервые провел более 15 матчей в чемпионате. До Голландии уроженец Алматы выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», швейцарский «Грассхоппер» и английский «Уотфорд».
Этой весной Меркель спустя почти четыре года после дебюта вернулся в сборную Казахстана, сыграв за нее в матчах отбора на Евро-2020 против Шотландии (3:0) и России (0:4). Июньские встречи с Бельгией (0:3) и