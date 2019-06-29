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10:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рома» и «Ювентус» согласовали обмен игроками

Защитник «Ювентуса» Леонардо Спинаццола продолжит карьеру в «Роме», а в туринский клуб перейдет защитник римлян Лука Пеллегрини, утверждает Sky Sport Italia.

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Сделка будет оформлена в течение следующих нескольких дней. Кроме игрока «Ювентус» получит 10 миллионов евро. Игроки могут пройти медицинское обследование уже в эти выходные, если клубы договорятся.

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