«Рома» и «Ювентус» согласовали обмен игроками
Защитник «Ювентуса» Леонардо Спинаццола продолжит карьеру в «Роме», а в туринский клуб перейдет защитник римлян Лука Пеллегрини, утверждает Sky Sport Italia.
Защитник «Ювентуса» Леонардо Спинаццола продолжит карьеру в «Роме», а в туринский клуб перейдет защитник римлян Лука Пеллегрини, утверждает Sky Sport Italia.
Сделка будет оформлена в течение следующих нескольких дней. Кроме игрока «Ювентус» получит 10 миллионов евро. Игроки могут пройти медицинское обследование уже в эти выходные, если клубы договорятся.