Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
23Сборная России на ЧМ-2018
20Первая победа Игнашевича в «Торпедо»
10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Сын Георге Хаджи ведет переговоры с «Барселоной»

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику румынского «Вииторула» Янису Хаджи, сообщает gsp.ro.

Наверх
Источник: Reuters

Как отмечает издание, переговоры о трансфере 20-летнего хавбека серьезно продвинулись вперед, «сине-гранатовые» готовы предложить за игрока 7−8 миллионов евро.

В материале говорится, что «Барселона» рассматривает возможность приобрести Хаджи и заявить его в резервную команду, выступающую в третьей лиге, но этот вариант не интересует футболиста. Альтернативный план — купить Хаджи и отдать его в аренду в одну из команд высшего дивизиона.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Хаджи со стороны московского «Спартака».

Янис Хаджи, сын экс-футболиста «Барселоны» и мадридского «Реала» Георге Хаджи, выступает за «Вииторул» с начала 2018 года. В сезоне-2018/19 он провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, забил 14 голов и помог команде выиграть Кубок Румынии.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вииторул
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Американ бой, уеду с тобой! 7 россиянок, охомутавших футболистов-легионеров
Теперь Месси ждет матч с Бразилией. Аргентина вышла в полуфинал
Чилийцы отправили Барриоса в «Зенит». Им не помешал даже ВАР
Экс-игрок «Зенита» Риксен появился на публике в последний раз
Загитова, Трусова и Косторная готовят уникальное вращение
Российские баскетболистки потерпели второе поражение на ЧЕ-2019
Сергей Ковалев договорился о поединке с британским боксером
Журналист из США рассказал, как Овечкин изменил НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь