СМИ: Сын Георге Хаджи ведет переговоры с «Барселоной»
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику румынского «Вииторула» Янису Хаджи, сообщает gsp.ro.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику румынского «Вииторула» Янису Хаджи, сообщает gsp.ro.
Как отмечает издание, переговоры о трансфере 20-летнего хавбека серьезно продвинулись вперед, «сине-гранатовые» готовы предложить за игрока 7−8 миллионов евро.
В материале говорится, что «Барселона» рассматривает возможность приобрести Хаджи и заявить его в резервную команду, выступающую в третьей лиге, но этот вариант не интересует футболиста. Альтернативный план — купить Хаджи и отдать его в аренду в одну из команд высшего дивизиона.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Хаджи со стороны московского «Спартака».
Янис Хаджи, сын