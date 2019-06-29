СМИ: Сын Георге Хаджи ведет переговоры с «Барселоной»

Источник: Reuters

Как отмечает издание, переговоры о трансфере 20-летнего хавбека серьезно продвинулись вперед, «сине-гранатовые» готовы предложить за игрока 7−8 миллионов евро.

В материале говорится, что «Барселона» рассматривает возможность приобрести Хаджи и заявить его в резервную команду, выступающую в третьей лиге, но этот вариант не интересует футболиста. Альтернативный план — купить Хаджи и отдать его в аренду в одну из команд высшего дивизиона.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Хаджи со стороны московского «Спартака».