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10:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» планирует вернуть Морату из аренды в «Атлетико»

Форвард Альваро Мората, который выступает за «Атлетико» на правах аренды, в ближайшее время может вернуться в «Челси», утверждает The Telegraph.

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Источник: AP 2019

По информации СМИ, лондонцы планируют досрочно отозвать 26-летнего испанца в связи с запретом на трансферы.

«Атлетико» имеет право на выкуп Мораты. В этом случае «матрасникам» придется выплатить 50 миллионов фунтов стерлингов за футболиста.

«Челси» не сможет подписывать футболистов до января 2020 года из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних футболистов. Запрет не распространяется на женскую и футзальную команду. «Челси», также клуб сможет расставаться с футболистами без ограничений.

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