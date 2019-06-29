«Челси» планирует вернуть Морату из аренды в «Атлетико»

По информации СМИ, лондонцы планируют досрочно отозвать 26-летнего испанца в связи с запретом на трансферы.

«Атлетико» имеет право на выкуп Мораты. В этом случае «матрасникам» придется выплатить 50 миллионов фунтов стерлингов за футболиста.