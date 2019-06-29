«Челси» планирует вернуть Морату из аренды в «Атлетико»
Форвард Альваро Мората, который выступает за «Атлетико» на правах аренды, в ближайшее время может вернуться в «Челси», утверждает The Telegraph.
Форвард Альваро Мората, который выступает за «Атлетико» на правах аренды, в ближайшее время может вернуться в «Челси», утверждает The Telegraph.
По информации СМИ, лондонцы планируют досрочно отозвать 26-летнего испанца в связи с запретом на трансферы.
«Атлетико» имеет право на выкуп Мораты. В этом случае «матрасникам» придется выплатить 50 миллионов фунтов стерлингов за футболиста.
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