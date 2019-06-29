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10:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» ведет переговоры с аргентинским полузащитником

Полузащитник украинских «Карпат» Франсиско ди Франко попал в сферу интересов ФК «Астана», сообщает euro.com.ua.

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Команда Романа Григорчука рассматривает 24-летнего аргентинца, так как ищет усиление перед стартом в Лиге чемпионов.

Отмечается, что пока «Астана» готова заплатить за Ди Франко 500 тысяч евро, но в перспективе может поднять сумму до 700 тысяч.

Напомним, соперником «Астаны» по первому отборочному раунду Лиги чемпионов станет румынский клуб ЧФР. Первый матч команды проведут в Нур-Султане 9 июля.

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