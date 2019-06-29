«Астана» ведет переговоры с аргентинским полузащитником

Команда Романа Григорчука рассматривает 24-летнего аргентинца, так как ищет усиление перед стартом в Лиге чемпионов.

Отмечается, что пока «Астана» готова заплатить за Ди Франко 500 тысяч евро, но в перспективе может поднять сумму до 700 тысяч.