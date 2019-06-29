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10:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Фернандо будет скучать по таким вечерам». Риксен появился на публике в последний раз

В Глазго прошел благотворительный вечер бывшего полузащитника «Зенита» и «Рейнджерс», который страдает от бокового амиотрофического склероза.

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Источник: Спорт-Экспресс

Риксен попрощался с болельщиками

Мероприятие в Шотландии стало заключительным появлением на публике экс-футболиста, который теперь полностью сосредоточится на борьбе с тяжелой болезнью. Об этом 42-летний Фернандо Риксен объявил в начале июня, записав обращение для болельщиков: «Так как мне все сложнее присутствовать на мероприятиях, этот вечер станет последним для меня. Приходите и сделайте его незабываемым. Надеюсь, скоро увидимся». Всего за пару часов это видео посмотрели более 50 тысяч раз.

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Мероприятие прошло в отеле Go Glasgow Urban Hotel. В качестве почетных гостей присутствовали телеведущий Дэвид Теннер, экс-защитник «Рейджерс» Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линдси Глен. Также поддержать Риксена пришли его бывшие одноклубники Начо Ново и Грегори Виньяль.

Вход на вечеринку стоил 70 фунтов стерлингов, ее посетили 200 болельщиков, все билеты были раскуплены. Экс-полузащитник, приехавший в отель вместе с женой Вероникой и дочерью Изабеллой, признался, что был тронут таким вниманием, сообщает The Scottish Sun.

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Близкий друг и биограф Риксена Винсент Де Фрис добавил: «На вечер пришло много болельщиков “Рейнджерс”, это много значит для Фернандо. Конечно, ему будет не хватать таких встреч. Но теперь ему нужно сосредоточиться на своем здоровье, это самое важное».

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«Шутил, что выгляжу как Дарт Вейдер»

Риксен уже шесть лет борется с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). В прошлом октябре Фернандо был срочно доставлен в больницу, когда ему стало плохо на мероприятии болельщиков «Рейнджерс» в Шотландии. С тех пор за ним ухаживают в местном хосписе Сент-Эндрюс, где он и проведет остаток жизни, так как слишком болен, чтобы вернуться в Испанию.

О своем диагнозе Риксен узнал в 2013 году и с тех пор пытается бороться с болезнью. В 2016-м экс-футболист основал собственный благотворительный фонд, который собирает пожертвования для борьбы с БАС.

В последнее время Фернандо общается с близкими лишь с помощью компьютера, который воспроизводит речь. А управляет им глазами. Риксен уже не раз заявлял, что будет бороться до конца и не боится смерти. В феврале он показал свою новую татуировку на шее — льва, который символизирует бесстрашие.

В мае голландец, который теперь весит не более 40 килограмм, рассказал The Sun, что носит кислородную маску по 10 часов в день, чтобы продлить себе жизнь. Чистый кислород помогает легким, так как те ослаблены из-за БАС.

«Я даже шутил с персоналом хосписа, что выгляжу как Дарт Вейдер. Врачи посоветовали использовать кислородную маску, так как я очень уставал, даже после долгого сна. У меня были очень яркие сны и жуткая головная боль, когда просыпался, — рассказывал Риксен. — Использование этой маски — как подводное плавание. Поначалу я понятия не имел, как дышать через нее. И думал: «А если что-то пойдет не так, и я не замечу? Я могу больше не проснуться».

Несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, Риксен постоянно видится с родными, смотрит футбол и по-прежнему настроен бороться с болезнью: «Посмотрите на Стивена Хокинга, он жил с этим диагнозом более 50 лет. Пока я дышу, пусть и через маску, есть надежда. Если она уходит, тогда ты проиграл битву. Поэтому я не думаю об эвтаназии. Со мной еще не покончено».

Что такое БАС

Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Обычно от выявления первых признаков БАС до смерти проходит от трех до пяти лет.

Риксена поддержал «Зенит» и болельщики

Полузащитник отыграл за сине-бело-голубых 45 матчей и стал одним из любимцев фанатов клуба. За несколько дней до благотворительного вечера в Петербурге нарисовали граффити со словами: «Никогда не сдавайся, Фернандо!» Супруга экс-футболиста «Зенита» рассказала ему о поддержке болельщиков. «Хочется сказать спасибо, всем болельщикам “Зенита” за такую поддержку. Сегодня моя семья была на этом месте, и сделали это фото. От меня и Фернандо лично благодарим от всего сердца… Он плакал, когда я ему показала, крайне приятна и важна для него ваша поддержка», — написала Вероника Риксен в своем Instagram.

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«Зенит» же опубликовал послание на своем официальном сайте и в соцсетях. Перед утренней тренировкой в пятницу футболисты, тренерский штаб и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддержали экс-полузащитника петербуржцев плакатом с теми же словами: «Никогда не сдавайся, Фернандо!».

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