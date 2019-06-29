«Фернандо будет скучать по таким вечерам». Риксен появился на публике в последний раз
В Глазго прошел благотворительный вечер бывшего полузащитника «Зенита» и «Рейнджерс», который страдает от бокового амиотрофического склероза.
В Глазго прошел благотворительный вечер бывшего полузащитника «Зенита» и «Рейнджерс», который страдает от бокового амиотрофического склероза.
Мероприятие в Шотландии стало заключительным появлением на публике
Мероприятие прошло в отеле Go Glasgow Urban Hotel. В качестве почетных гостей присутствовали телеведущий Дэвид Теннер,
Вход на вечеринку стоил 70 фунтов стерлингов, ее посетили 200 болельщиков, все билеты были раскуплены.
Близкий друг и биограф Риксена Винсент Де Фрис добавил: «На вечер пришло много болельщиков “Рейнджерс”, это много значит для Фернандо. Конечно, ему будет не хватать таких встреч. Но теперь ему нужно сосредоточиться на своем здоровье, это самое важное».
Риксен уже шесть лет борется с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). В прошлом октябре Фернандо был срочно доставлен в больницу, когда ему стало плохо на мероприятии болельщиков «Рейнджерс» в Шотландии. С тех пор за ним ухаживают в местном хосписе
О своем диагнозе Риксен узнал в 2013 году и с тех пор пытается бороться с болезнью. В 2016-м
В последнее время Фернандо общается с близкими лишь с помощью компьютера, который воспроизводит речь. А управляет им глазами. Риксен уже не раз заявлял, что будет бороться до конца и не боится смерти. В феврале он показал свою новую татуировку на шее — льва, который символизирует бесстрашие.
В мае голландец, который теперь весит не более 40 килограмм, рассказал The Sun, что носит кислородную маску по 10 часов в день, чтобы продлить себе жизнь. Чистый кислород помогает легким, так как те ослаблены
«Я даже шутил с персоналом хосписа, что выгляжу как Дарт Вейдер. Врачи посоветовали использовать кислородную маску, так как я очень уставал, даже после долгого сна. У меня были очень яркие сны и жуткая головная боль, когда просыпался, — рассказывал Риксен. — Использование этой маски — как подводное плавание. Поначалу я понятия не имел, как дышать через нее. И думал: «А если
Несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, Риксен постоянно видится с родными, смотрит футбол и
Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Обычно от выявления первых признаков БАС до смерти проходит от трех до пяти лет.
Полузащитник отыграл за
«Зенит» же опубликовал послание на своем официальном сайте и в соцсетях. Перед утренней тренировкой в пятницу футболисты, тренерский штаб и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддержали