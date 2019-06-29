Marca: Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

20-летний француз тем самым дал понять, что рассчитывает сменить команду. Действующий договор Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года. Он провел встречу с президентом клуба Насером Аль-Хелаифи и сообщил о нежелании продлевать соглашение.