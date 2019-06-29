Marca: Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Marca.
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Marca.
20-летний француз тем самым дал понять, что рассчитывает сменить команду. Действующий договор Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года. Он провел встречу с президентом клуба Насером
По данным источника, следующим летом «ПСЖ» может продать Мбаппе в «Реал» за 250 миллионов евро. На покупку француза парижане потратили 145 миллионов евро, заплатив их «Монако».