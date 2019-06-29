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11:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Marca: Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Marca.

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Источник: Reuters

20-летний француз тем самым дал понять, что рассчитывает сменить команду. Действующий договор Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года. Он провел встречу с президентом клуба Насером Аль-Хелаифи и сообщил о нежелании продлевать соглашение.

По данным источника, следующим летом «ПСЖ» может продать Мбаппе в «Реал» за 250 миллионов евро. На покупку француза парижане потратили 145 миллионов евро, заплатив их «Монако».

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