Футбольный клуб «Валенсия» объявил о переходе Дениса Черышева
ТАСС, 29 июня. Испанский футбольный клуб «Валенсия» объявил о подписании контракта с российским полузащитником Денисом Черышевым. Об этом в субботу сообщила
ТАСС, 29 июня. Испанский футбольный клуб «Валенсия» объявил о подписании контракта с российским полузащитником Денисом Черышевым. Об этом в субботу сообщила
Черышев в сезоне-2018/19 на правах аренды выступал за «Валенсию», права на игрока принадлежали «Вильярреалу». О деталях соглашения с 28-летним игроком не сообщается.
Согласно данным портала Transfermarkt, российский полузащитник оценивается в €6 млн.
Черышев в завершившемся сезоне провел 41 матч за «Валенсию» во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Испании (2019). Также за свою карьеру футболист выступал в составе мадридского «Реала» и «Вильярреала», а на правах аренды играл за «Севилью» и «Валенсию». В составе сборной России на счету Черышева 22 матча и девять голов.
В прошлом сезоне «Валенсия» заняла 4-е место в чемпионате Испании. В предстоящем сезоне клуб выступит в групповом турнире Лиги чемпионов.