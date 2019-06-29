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12:59 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Валенсия» объявил о переходе Дениса Черышева

ТАСС, 29 июня. Испанский футбольный клуб «Валенсия» объявил о подписании контракта с российским полузащитником Денисом Черышевым. Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.

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Источник: AFP 2019

Черышев в сезоне-2018/19 на правах аренды выступал за «Валенсию», права на игрока принадлежали «Вильярреалу». О деталях соглашения с 28-летним игроком не сообщается.

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Согласно данным портала Transfermarkt, российский полузащитник оценивается в €6 млн.

Черышев в завершившемся сезоне провел 41 матч за «Валенсию» во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Испании (2019). Также за свою карьеру футболист выступал в составе мадридского «Реала» и «Вильярреала», а на правах аренды играл за «Севилью» и «Валенсию». В составе сборной России на счету Черышева 22 матча и девять голов.

В прошлом сезоне «Валенсия» заняла 4-е место в чемпионате Испании. В предстоящем сезоне клуб выступит в групповом турнире Лиги чемпионов.

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