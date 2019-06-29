Боранбаев готов отправить «Кайрат» в РПЛ и выдвинул условия
Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить российскую
Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить российскую
Ранее Гинер заявил, что нужно обязательно расширять РПЛ, в частности иностранными клубами. «Есть “Арарат” Ереван — хороший клуб с хорошими финансовыми возможностями. Есть “Кайрат”, “Астана”, минское “Динамо”. Клубы, где есть хозяева, — частные клубы», — отметил он.
По мнению президента ЦСКА, РПЛ должна усилиться клубами, которые имеют возможность выступать на уровне российского чемпионата. Он добавил, что тогда лигу ждет больше интересных матчей, а футболисты станут более квалифицированными.
«Никто не будет против участия в РПЛ. Вы представьте, в Казахстан приедут «Спартак», «Зенит» и прочие клубы. Это шаг вперед и в плане квалификации соперников, и в плане зрительского интереса — появится больше спонсорских предложений. Еще для нас важно то, что будет повышаться уровень казахстанских футболистов. Надеемся, сборная Казахстана будет выступать лучше и увереннее.
Но сначала нужно решить вопрос лимита. Игроки из евразийского пространства не должны считаться легионерами в России. Имею в виду граждан Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси. К сожалению, у нас, как и в России, есть лимит на иностранцев. Взгляните на пример Европы. Там есть лимит только на тех, кто не является гражданином ЕС. Рынок становится открытым, поэтому растёт конкуренция среди футболистов — первым делом нам нужно решить этот вопрос. Поэтому скажу так: «Кайрат» заинтересован в участии в РПЛ, но это требует обсуждения.
Например, мы можем потерять гарантированное место в еврокубках, которое стабильно занимаем, играя в Казахстане. Мне кажется, на эту тему нужно общаться с УЕФА. Увеличение квоты РПЛ в еврокубках или другие изменения — пока не могу сказать, что это может быть. Еврокубки важны, потому что они приносят деньги. Попадая в Лигу Европы, мы получаем примерно восемь миллионов евро. Для Казахстана это очень хорошие деньги. Клубы должны переходить на коммерческие рельсы — об этом ведь и говорил Гинер, вспомнив «Кайрат» на исполкоме РФС, — сказал Боранбаев.