Боранбаев готов отправить «Кайрат» в РПЛ и выдвинул условия

Ранее Гинер заявил, что нужно обязательно расширять РПЛ, в частности иностранными клубами. «Есть “Арарат” Ереван — хороший клуб с хорошими финансовыми возможностями. Есть “Кайрат”, “Астана”, минское “Динамо”. Клубы, где есть хозяева, — частные клубы», — отметил он.

По мнению президента ЦСКА, РПЛ должна усилиться клубами, которые имеют возможность выступать на уровне российского чемпионата. Он добавил, что тогда лигу ждет больше интересных матчей, а футболисты станут более квалифицированными.

«Никто не будет против участия в РПЛ. Вы представьте, в Казахстан приедут «Спартак», «Зенит» и прочие клубы. Это шаг вперед и в плане квалификации соперников, и в плане зрительского интереса — появится больше спонсорских предложений. Еще для нас важно то, что будет повышаться уровень казахстанских футболистов. Надеемся, сборная Казахстана будет выступать лучше и увереннее.

Но сначала нужно решить вопрос лимита. Игроки из евразийского пространства не должны считаться легионерами в России. Имею в виду граждан Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси. К сожалению, у нас, как и в России, есть лимит на иностранцев. Взгляните на пример Европы. Там есть лимит только на тех, кто не является гражданином ЕС. Рынок становится открытым, поэтому растёт конкуренция среди футболистов — первым делом нам нужно решить этот вопрос. Поэтому скажу так: «Кайрат» заинтересован в участии в РПЛ, но это требует обсуждения.