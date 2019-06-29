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15:59 (мск), источник: Vesti.kz

Боранбаев готов отправить «Кайрат» в РПЛ и выдвинул условия

Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить российскую премьер-лигу до 18 команд путем возможного приглашения в нее клубов из соседних стран. Его слова приводит «Чемпионат».

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Ранее Гинер заявил, что нужно обязательно расширять РПЛ, в частности иностранными клубами. «Есть “Арарат” Ереван — хороший клуб с хорошими финансовыми возможностями. Есть “Кайрат”, “Астана”, минское “Динамо”. Клубы, где есть хозяева, — частные клубы», — отметил он.

По мнению президента ЦСКА, РПЛ должна усилиться клубами, которые имеют возможность выступать на уровне российского чемпионата. Он добавил, что тогда лигу ждет больше интересных матчей, а футболисты станут более квалифицированными.

«Никто не будет против участия в РПЛ. Вы представьте, в Казахстан приедут «Спартак», «Зенит» и прочие клубы. Это шаг вперед и в плане квалификации соперников, и в плане зрительского интереса — появится больше спонсорских предложений. Еще для нас важно то, что будет повышаться уровень казахстанских футболистов. Надеемся, сборная Казахстана будет выступать лучше и увереннее.

Но сначала нужно решить вопрос лимита. Игроки из евразийского пространства не должны считаться легионерами в России. Имею в виду граждан Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси. К сожалению, у нас, как и в России, есть лимит на иностранцев. Взгляните на пример Европы. Там есть лимит только на тех, кто не является гражданином ЕС. Рынок становится открытым, поэтому растёт конкуренция среди футболистов — первым делом нам нужно решить этот вопрос. Поэтому скажу так: «Кайрат» заинтересован в участии в РПЛ, но это требует обсуждения.

Например, мы можем потерять гарантированное место в еврокубках, которое стабильно занимаем, играя в Казахстане. Мне кажется, на эту тему нужно общаться с УЕФА. Увеличение квоты РПЛ в еврокубках или другие изменения — пока не могу сказать, что это может быть. Еврокубки важны, потому что они приносят деньги. Попадая в Лигу Европы, мы получаем примерно восемь миллионов евро. Для Казахстана это очень хорошие деньги. Клубы должны переходить на коммерческие рельсы — об этом ведь и говорил Гинер, вспомнив «Кайрат» на исполкоме РФС, — сказал Боранбаев.

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