«Кайрат» объявил о трансфере защитника сборной Казахстана в бельгийский клуб

«Талантливый фланговый защитник, являющийся воспитанником алматинской школы футбола, перешел в «Кайрат» в январе 2016 года, сразу зарекомендовав себя как перспективный футболист, способный заиграть в основе. За три с половиной года в стане «желто-черных», Вороговский завоевал с командой два Кубка Казахстана и два Суперкубка страны. Именно благодаря успешным выступлениям в «Кайрате», Ян стал часто вызываться в национальную сборную.

Клуб «Беерсхот», в котором теперь будет выступать Ян, является двенадцатикратным чемпионом Бельгии и двукратным обладателем Кубка страны. В следующем сезоне «Беерсхот» будет выступать в высшем дивизионе страны.

Большая семья футбольного клуба «Кайрат» благодарит Яна за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры в одном из престижнейших чемпионатов Европы!, — говорится в сообщении «Кайрата».

По информации Transfermarkt, соглашение Вороговского с «Беерсхотом» рассчитано до 31 декабря 2020 года. Однако финансовые детали сделки не уточняются.

В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги защитник провел 12 матчей. До «Кайрата» он играл за «Кайсар», «Сункар» и «Ак Булак».