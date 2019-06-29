«Тоттенхэм» предложил Эриксена «Реалу»
«Тоттенхэм Хотспур» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена в мадридский «Реал», сообщает Marca.
«Тоттенхэм Хотспур» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена в мадридский «Реал», сообщает Marca.
По информации источника, президент лондонского клуба Дэниел Леви накануне связался с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом, чтобы предложить услуги датского полузащитника. Напомним, контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2020 года.
В минувшем сезоне датчанин провёл 35 матчей в английской