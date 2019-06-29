Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
12Как отдыхает самая красивая биатлонистка мира
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
19:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» предложил Эриксена «Реалу»

«Тоттенхэм Хотспур» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена в мадридский «Реал», сообщает Marca.

Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, президент лондонского клуба Дэниел Леви накануне связался с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом, чтобы предложить услуги датского полузащитника. Напомним, контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2020 года.

Фоторепортаж
Главные трансферы этого лета в европейском футболе
Руководство «шпор» знает, что Эриксен не намерен продлевать контракт с клубом, и опасается, что игрок покинет «Тоттенхэм» на правах свободного агента в следующем году. «Тоттенхэм» надеется выручить от продажи Эриксена минимум € 70 млн.

В минувшем сезоне датчанин провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 8 голов и отдал 12 результативных передач.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Самая красивая фигуристка России рассказала о жизни вне спорта!
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» благодаря голу Азмуна
Пилот «Феррари» выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» в Австрии
Черчесов оценил вероятность возвращения Акинфеева в сборную
Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»
«Даллас» поместил российского хоккеиста на драфт отказов
«Рубин» официально объявил о переходе полузащитника «Оренбурга»
La Gazzetta dello Sport: «Динамо» купит игрока «Ромы» за €10 млн
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь