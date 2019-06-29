«Валенсия» купила Дениса Черышева: подробности сделки

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Что известно о сделке

«Валенсия» приобрела игрока примерно за 5,5 миллиона евро, так утверждает издание Mediterráneo de Castellón. Согласно информации, клубы долго не могли договориться по цене. «Вильярреал» хотел за футболиста 8 миллионов евро, тогда как «Валенсия» просила отдать Черышева в аренду еще на один сезон и уже потом определиться с суммой выкупа. В итоге клубы сошлись на приемлемом для обеих сторон варианте.

Ранее «Валенсия» отказалась использовать опцию выкупа Черышева после завершения аренды, которая по разным данным составляла от 7 до 10 миллионов евро, надеясь снизить цену. Аргументы были следующими: во-первых, полузащитник совершенно точно не пригодится «Вильярреалу», его в любом случае выставят на трансфер, во-вторых, Денис восстанавливается от травмы, а значит, продать его будет не так просто.

Как Черышев играл за «Валенсию»

Это будет третий этап российского футболиста в команде. Впервые он был арендован «Валенсией» у «Реала» в сезоне-2015/16 (восемь матчей, три гола), затем последовала аренда в прошлом году у «Вильярреала». Теперь же Денис подписал с клубом полноценный контракт.

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В прошлом сезоне российский полузащитник был одним из игроков, на которых рассчитывал и делал ставку главный тренер команды Марселино. Именно он попросил клуб подписать Черышева.

В завершившемся сезоне Денис подменял травмированного Гонсалу Гедеша на левом фланге. Он не был так же результативен, как португалец, тем не менее, принес команде несколько важных очков. У Черышева не получился старт сезона, зато с зимы он, как и вся команда, прибавил, и проявил себя в некоторых важных матчах Кубка Испании и Лиги Европы.

В сезоне-2018/19 «Валенсия» заняла четвертое место в чемпионате, обеспечив себе попадание в Лигу чемпионов, а также выиграла Кубок Испании победив в финале «Барселону» (2:1). Черышев сыграл 41 матч, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

Как отреагировали болельщики «Валенсии»

Tanis Masia: «Отличное приобретение. Недорогой, опытный, играющий за сборную футболист. Он не звезда, но играет хорошо».

Chus: «Добро пожаловать в новый дом, Черышев! Ты заслуживаешь».

David: «Хороший трансфер. Этот русский мне очень нравится».

Isaac MD: «Отличное подписание. Черышев — большой профессионал».

Covis: «Добро пожаловать в третий раз! Возвращение царя».