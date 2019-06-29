«Валенсия» купила Дениса Черышева: подробности сделки
28-летний полузащитник Денис Черышев официально стал игроком «Валенсии».
28-летний полузащитник Денис Черышев официально стал игроком «Валенсии».
«Валенсия» приобрела игрока примерно за 5,5 миллиона евро, так утверждает издание Mediterráneo de Castellón. Согласно информации, клубы долго не могли договориться по цене. «Вильярреал» хотел за футболиста 8 миллионов евро, тогда как «Валенсия» просила отдать Черышева в аренду еще на один сезон и уже потом определиться с суммой выкупа. В итоге клубы сошлись на приемлемом для обеих сторон варианте.
Ранее «Валенсия» отказалась использовать опцию выкупа Черышева после завершения аренды, которая по разным данным составляла от 7 до 10 миллионов евро, надеясь снизить цену. Аргументы были следующими:
Это будет третий этап российского футболиста в команде. Впервые он был арендован «Валенсией» у «Реала» в сезоне-2015/16 (восемь матчей, три гола), затем последовала аренда в прошлом году у «Вильярреала». Теперь же Денис подписал с клубом полноценный контракт.
В прошлом сезоне российский полузащитник был одним из игроков, на которых рассчитывал и делал ставку главный тренер команды Марселино. Именно он попросил клуб подписать Черышева.
В завершившемся сезоне Денис подменял травмированного Гонсалу Гедеша на левом фланге. Он не был так же результативен, как португалец, тем не менее, принес команде несколько важных очков. У Черышева не получился старт сезона, зато с зимы он, как и вся команда, прибавил, и проявил себя в некоторых важных матчах Кубка Испании и Лиги Европы.
В сезоне-2018/19 «Валенсия» заняла четвертое место в чемпионате, обеспечив себе попадание в Лигу чемпионов, а также выиграла Кубок Испании победив в финале «Барселону» (2:1). Черышев сыграл 41 матч, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.
Tanis Masia: «Отличное приобретение. Недорогой, опытный, играющий за сборную футболист. Он не звезда, но играет хорошо».
Chus: «Добро пожаловать в новый дом, Черышев! Ты заслуживаешь».
David: «Хороший трансфер. Этот русский мне очень нравится».
Isaac MD: «Отличное подписание. Черышев — большой профессионал».
Covis: «Добро пожаловать в третий раз! Возвращение царя».
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