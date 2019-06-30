Соперник «Астаны» по ЛЧ обыграл самый успешный клуб Чехии и одержал четвертую победу на сборах

Встреча завершилась со счетом 1:0, а автором единственного мяча, забитого на 87-й минуте, стал нападающий сборной Румынии Джордже Цукудян.

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Напомним, ЧРФ станет соперником «Астаны» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Команды встретятся 9 июля в Казахстане, а через неделю — в Румынии.

Для ЧФР этот матч стал пятым на сборах — ранее команда Дана Петреску победила хорватский «Осиек» (2:1), российский «Оренбург» (1:0) и чешский «Млада-Болеслав» (1:0), а встреча с сербской «Црвеной Звездой» завершилась ничьей (1:1).