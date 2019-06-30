Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
8Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
11:22 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Астаны» по ЛЧ обыграл самый успешный клуб Чехии и одержал четвертую победу на сборах

Соперник «Астаны» в Лиге чемпионов румынский ЧФР «Клуж» обыграл чешскую «Спарту» в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча завершилась со счетом 1:0, а автором единственного мяча, забитого на 87-й минуте, стал нападающий сборной Румынии Джордже Цукудян.

Читайте также
Соперник «Астаны» по Лиге чемпионов одержал третью победу на сборах

Напомним, ЧРФ станет соперником «Астаны» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Команды встретятся 9 июля в Казахстане, а через неделю — в Румынии.

Для ЧФР этот матч стал пятым на сборах — ранее команда Дана Петреску победила хорватский «Осиек» (2:1), российский «Оренбург» (1:0) и чешский «Млада-Болеслав» (1:0), а встреча с сербской «Црвеной Звездой» завершилась ничьей (1:1).

Стоит отметить, что «Спарта» является самым популярным и успешным среди всех чешских футбольных клубов. Она 21 раз становилась чемпионом Чехословакии и 12 раз — чемпионом Чехии.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЧФР
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спарта П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский супертяж получил в соперники нокаутировавшего Майка Тайсона 45-летнего боксера
Слезы Уругвая: Суарес — за бортом Кубка Америки
Бой Нурмагомедова посетят более 13 тыс. зрителей
Новый чемпион WBC выиграл 29-й бой в профи
Стоимость «Манчестер Юнайтед» резко снизилась
«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче турнира в Австрии
Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде
Агент игрока «Реала» опроверг данные о переговорах с «Интером»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь