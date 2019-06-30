Соперник «Астаны» по ЛЧ обыграл самый успешный клуб Чехии и одержал четвертую победу на сборах
Соперник «Астаны» в Лиге чемпионов румынский ЧФР «Клуж» обыграл чешскую «Спарту» в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперник «Астаны» в Лиге чемпионов румынский ЧФР «Клуж» обыграл чешскую «Спарту» в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:0, а автором единственного мяча, забитого на 87-й минуте, стал нападающий сборной Румынии Джордже Цукудян.
Напомним, ЧРФ станет соперником «Астаны» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Команды встретятся 9 июля в Казахстане, а через неделю — в Румынии.
Для ЧФР этот матч стал пятым на сборах — ранее команда Дана Петреску победила хорватский «Осиек» (2:1), российский «Оренбург» (1:0) и чешский «Млада-Болеслав» (1:0), а встреча с сербской «Црвеной Звездой» завершилась ничьей (1:1).
Стоит отметить, что «Спарта» является самым популярным и успешным среди всех чешских футбольных клубов. Она 21 раз становилась чемпионом Чехословакии и 12 раз — чемпионом Чехии.