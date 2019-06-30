Агент Бэйла отреагировал на информацию о переговорах с «Интером»

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В СМИ сообщалось, что руководство итальянской команды встречалось с представителями агентства Stellar Group, которое представляет интересы валлийца.

«То, что говорится о переговорах с “Интером”, неправда», — приводит слова Джонатана Барнетта Interdependenza.net.