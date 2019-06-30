Агент Бэйла отреагировал на информацию о переговорах с «Интером»
Агент полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла опроверг информацию о переговорах с миланским «Интером».
Агент полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла опроверг информацию о переговорах с миланским «Интером».
В СМИ сообщалось, что руководство итальянской команды встречалось с представителями агентства Stellar Group, которое представляет интересы валлийца.
«То, что говорится о переговорах с “Интером”, неправда», — приводит слова Джонатана Барнетта Interdependenza.net.
В завершившемся сезоне Бэйл провел 29 матчей в чемпионате Испании на клубном уровне, оформив восемь голов и сделав три голевых передачи.