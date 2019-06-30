Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
8Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
13:19 (мск), источник: Газета.Ру

Агент Бэйла отреагировал на информацию о переговорах с «Интером»

Агент полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла опроверг информацию о переговорах с миланским «Интером».

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В СМИ сообщалось, что руководство итальянской команды встречалось с представителями агентства Stellar Group, которое представляет интересы валлийца.

«То, что говорится о переговорах с “Интером”, неправда», — приводит слова Джонатана Барнетта Interdependenza.net.

В завершившемся сезоне Бэйл провел 29 матчей в чемпионате Испании на клубном уровне, оформив восемь голов и сделав три голевых передачи.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Грузия нашла альтернативу российским туристам
Слезы Уругвая: Суарес — за бортом Кубка Америки
Бой Нурмагомедова посетят более 13 тыс. зрителей
Новый чемпион WBC выиграл 29-й бой в профи
Стоимость «Манчестер Юнайтед» резко снизилась
«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче турнира в Австрии
Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь